¿El anti-Horner? Laurent Mekies y su silenciosa revolución en Red Bull

Hace siete meses, el despido del jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, al día siguiente del Gran Premio de Gran Bretaña en julio, sorprendió a muchos, entre ellos a su sucesor, Laurent Mekies. Hasta entonces, el francés de 48 años había dirigido con satisfacción los destinos del equipo hermano Racing Bulls, donde había formado una sólida asociación con el director general Peter Bayer.

Pero cuando Red Bull Austria te llama para dirigir uno de los dos equipos de Fórmula 1 más exitosos de las últimas dos décadas, es simplemente una oferta que no se puede rechazar.

Asumir el mando de un equipo de 2000 personas, que abarca tanto el departamento de chasis como el de motores, en plena temporada no es una tarea fácil ni siquiera en los mejores momentos. Pero continuar con el enorme legado de Horner es algo completamente diferente, y Mekies aceptó el reto con paciencia y humildad.

"En los primeros días, me repetía una y otra vez: tómate tu tiempo antes de formarte una opinión", cuenta Mekies a Motorsport.com Italia durante las pruebas de pretemporada en Baréin. "No solo sobre las personas, sino también sobre la forma en que se hacen las cosas aquí. Sabía que la imagen se aclararía después de unos meses, y eso es exactamente lo que ha pasado".

Mekies no ha venido a cambiar el ADN

"Cada día te sientes un poco más en control, simplemente porque conoces mejor a la gente y entiendes un poco más la dinámica. Como he dicho, me propuse comprender la realidad de Red Bull sin verla a través del filtro de mis experiencias pasadas y traté de abrir mi perspectiva tanto como fuera posible", afirma.

Su veredicto: "El equipo era fantástico. Todos habían pasado por un cambio trascendental y, sin embargo, me recibieron de una manera increíble".

"Al cabo de unos meses, me di cuenta de que mi trabajo no consistía en cambiar los cimientos del equipo, sino en proteger su ADN competitivo: aquí se hace todo lo posible para que el coche sea más rápido. El resto apenas importa".

Hablando de experiencia, Mekies cuenta con un currículum impresionante, que incluye etapas en Minardi, Toro Rosso, la FIA y Ferrari, antes de regresar a Faenza.

El equipo luchó por el campeonato de 2025

Lo que encontró en Milton Keynes fue un equipo que, visto desde fuera, parecía estar en estado de shock, luchando por controlar sus problemas de rendimiento, mientras circulaban especulaciones sobre su estrella, Max Verstappen, y su futuro en el equipo.

Ante el inminente cambio de normativa para 2026, incluido el reto que Mekies había calificado anteriormente de «una locura» de que Red Bull fabricara sus propias unidades de potencia, la tentación de dar por perdido 2025 y centrarse por completo en la nueva era debió de ser grande.

"Hubiera sido fácil decir: centrémonos en 2026", asiente Mekies. "Se daban todas las condiciones para pasar página y empezar de cero. Un nuevo reglamento, el primer motor propio, un nuevo jefe de equipo y más cambios en la cúpula".

"En cambio, ocurrió justo lo contrario. Nadie, absolutamente nadie, quería rendirse. Ese es el espíritu competitivo de este grupo. Todos lo dieron todo y, a partir de Monza, comenzó otro campeonato. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, digo que mi función consiste en proteger a estos talentos y ofrecerles el mejor entorno de trabajo posible".