George Russell tiene lo necesario para soportar la presión en la F1 2026, dice Brundle
Martin Brundle cree que George Russell tiene la confianza y la experiencia para manejar la presión de una lucha por el título de F1 2026 si Mercedes le da un auto capaz de ganar el campeonato.
Martin Brundle respaldó a George Russell para poder lidiar con la presión de pelear por el campeonato de pilotos de Fórmula 1 de 2026, en caso de estar en posición de hacerlo.
El piloto de Mercedes es uno de los favoritos de cara a la temporada, con el equipo de Brackley visto como favorito en la nueva era de regulaciones, que se centran en una división casi 50:50 entre potencia de combustión interna y eléctrica. Otros cambios importantes en el nuevo reglamento incluyen la aerodinámica activa, que reemplaza al DRS, y autos más pequeños y ligeros.
"Bueno, nadie tiene más confianza en George que el propio George", se rió Brundle cuando en Sky Sports F1 le preguntaron cuánto supondrá un paso adelante para el británico este año.
"Me gusta la forma en que afronta sus carreras y ha hecho el trabajo duro en Williams durante varios años. Se pasó a Mercedes justo cuando dejaron de dominar. Mantuvo la cabeza baja. Es el número uno del equipo.
"Creo que Kimi Antonelli, su compañero de equipo, también tendrá una gran temporada. Pero George tiene toda la confianza que necesita para ganar carreras y, creo, para ir a ganar un campeonato si está a su alcance.
"Nos preguntamos eso con Lando el año pasado y con Oscar Piastri. Bueno, Max ya ha estado ahí muchas veces antes. Entonces, ¿se vendrían abajo bajo la presión? Y no lo hicieron. Lando ganó el campeonato, por supuesto. Así que creo que George está en una posición muy, muy buena frente a eso."
Consultado sobre si Russell podría manejar la competencia de su compañero de equipo, Brundle añadió: "Quiero decir, recuerden que creció un poco a la sombra de Lewis Hamilton en Mercedes, y lo manejó, y finalmente, en el último año en que fueron compañeros de equipo, venció a Lewis.
"Así que no tengo ninguna duda en absoluto. Todos son pilotos de clase mundial en la Fórmula 1. Tienes que vencerlos de alguna manera. George tiene muchísima experiencia ahora, pese a no estar ni cerca de los 30 años, así que no creo que nada lo distraiga si tiene un auto capaz de ganar el campeonato."
