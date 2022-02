Magnussen: Fórmula 1 no me dio suficientes satisfacciones

Kevin Magnussen comenzó su carrera en la Fórmula 1 en McLaren en 2014, pero fue retirado del asiento para la temporada siguiente ante la llegada de Fernando Alonso, quien se integró para una segunda era en la escudería luego de su complicado paso en 2007 como compañero de Lewis Hamilton.

A pesar de ello, Magnussen estuvo en el fin de semana de competencia Gran Premio de Australia al año siguiente en un coche de la casa de Woking como sustituto del español Alonso se estrelló durante los test invernales en Barcelona y no se recuperó a tiempo para el inicio de la temporada.

Sin embargo, los problemas técnicos impidieron al danés tomar el arranque, por lo que finalmente no llegó al GP. En 2016, el danés pasó a Renault, antes de hacer el cambio al equipo estadounidense Haas en 2017. Allí, el piloto estuvo en acción hasta la temporada de F1 de 2020.

Su mejor resultado en la Fórmula 1 llegó en su primer Gran Premio, al terminar segundo en Australia con el McLaren con motor Mercedes. Magnussen terminó tercero detrás de Daniel Ricciardo, pero el piloto local fue descalificado. Vivió su mejor temporada en la F1 en 2018 con Haas cuando terminó noveno en la clasificación final de pilotos con 56 puntos.

Las dos últimas temporadas de F1 en particular fueron dramáticas para Magnussen y Haas, razón suficiente para que el conductor no quiera volver a conducir en la parte trasera o en la mitad de la parrilla luego de que dejó el equipo estadounidense a finales de 2020.

Magnussen: no quiero volver a la parte trasera

Kevin Magnussen wordt derde, later tweede, in Melbourne Foto: Glenn Dunbar

En 2021 Magnussen cruzó el Atlántico para continuar su carrera en Estados Unidos. Allí, el expiloto de F1 pudo recuperar el escalón más alto del podio y por eso a sus 29 años ya no quiere volver a la parte trasera, ni siquiera en la Fórmula 1.

"Durante el resto de mi carrera solo correré con la esperanza de ganar. No voy a hacer algo en lo que no pueda ganar. Pase lo que pase, nunca volveré a hacer eso", dijo el ex piloto de F1 a la revista americana Racer. Por lo tanto, rechaza amablemente las ofertas de los equipos de la parte posterior de la máxima categoría: “¡Estuve ahí, y ya hice eso!”.

Magnussen pensó que la clase reina fue una gran experiencia y está feliz de haberla conducido. “Soñé con la F1 desde que era un niño. Me siento un privilegiado de haber podido cumplir mi sueño y realmente tener una carrera en la Fórmula 1”.

“Como deportista, sin embargo, no me dio suficientes satisfacciones”, continúa. "Es bueno estar en Estados Unidos. Al comienzo de cada fin de semana de carrera huelo sangre. Me da cierta energía que no había sentido en mucho tiempo".

Magnussen pasó de la Fórmula 1 a las carreras de resistencia y condujo, entre otros, con Renger van der Zande en Chip Ganassi Racing. También hizo su debut el año pasado en las 24 Horas de Le Mans y tuvo una participación en IndyCar para Arrow McLaren SP. Este año, también está trabajando en el Peugeot Hypercar, que el fabricante de automóviles francés planea utilizar en el WEC y las 24 Horas de Le Mans.