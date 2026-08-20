Lo que Marcin Budkowski debe arreglar en Cadillac F1 para dar el siguiente paso

Con Cadillac apretando el gatillo con un sorprendente cambio de jefe de equipo a mitad de temporada, el nuevo director Marcin Budkowski tiene la tarea de corregir los defectos del nuevo equipo y acelerar su ritmo de progreso.

Bajo el director de equipo fundador Graeme Lowdon, Cadillac hizo un trabajo admirable montando un equipo de F1 desde cero en circunstancias difíciles, recibiendo oficialmente la aprobación para unirse a la parrilla menos de un año antes del inicio de la temporada 2026.

El equipo de F1 propiedad de TWG Motorsports, dirigido por el CEO Dan Towriss, creció hasta convertirse en una operación de 400 personas entre Silverstone y las instalaciones existentes de GM en Carolina del Norte, mientras seguía construyendo una nueva sede en EE. UU. cerca de Indianápolis.

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Cadillac cumplió todos los plazos en su camino para convertirse en el 11º equipo de la F1, pero una posterior falta de progreso y problemas recurrentes con la calidad de producción del equipo y la construcción del coche empezaron a causar frustración entre sus pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez, con este último sugiriendo en Bélgica que esperaba que el equipo estuviera más avanzado de lo que estaba. Eso fue antes de que la solución del equipo a los problemas recurrentes de frenos volviera a fallar en Hungría.

Los problemas iniciales de Cadillac eran de esperar en un equipo completamente nuevo, pero al parecer esa impaciencia también era compartida por la propiedad del equipo. Durante el parón veraniego, el CEO Towriss decidió hacer un cambio drástico sustituyendo a Lowdon por Budkowski, el ingeniero polaco de 49 años con una amplia trayectoria trabajando para equipos como Ferrari, McLaren, Renault y la FIA durante los últimos 25 años.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ya existía una creencia generalizada dentro de Cadillac de que partes de la operación necesitaban reestructuración y refinamiento, pero hacer un cambio en la cúpula cambiando a Lowdon por Budkowski llegó de forma inesperada. El exjefe de Manor solo fue informado la mañana del anuncio de su sustitución. Pero se entiende que Cadillac aprecia la cooperación de Lowdon tras la sorprendente decisión, y hay un claro reconocimiento de que el equipo nunca habría llegado a la parrilla sin él.

Pero aunque Bottas estuvo de acuerdo en que "algo tenía que cambiar" dentro del equipo, no esperaba que Lowdon fuera quien pagara el precio. El finlandés admitió tener sentimientos encontrados sobre el movimiento, ya que todavía estaba asimilando el despido del hombre que lo llevó al seno de Cadillac.

"Creo que un cambio grande como este en mitad de la temporada siempre es inicialmente sorprendente", dijo Bottas en el paddock de Zandvoort. "Pero luego Dan me explicó todas las razones de este cambio y lo respeto.

"Creo que algo tenía que cambiar. Algunos de los problemas que hemos tenido simplemente se estaban alargando. Pero no esperaba un cambio tan grande. Quizá esperaba que pasaran más cosas en la fábrica. Obviamente, es una verdadera lástima que sea Graeme quien haya salido porque, ante todo, es amigo mío. Pero también creo que ha hecho un gran trabajo poniendo en marcha el equipo, así que me quito el sombrero por eso. Pero al mismo tiempo, también doy la bienvenida a Martin. Sin duda, una razón del cambio fue tener a una persona técnica en este puesto. Cuenta con todo mi apoyo."

Sergio Pérez, Cadillac, el jueves en Zandvoort. Photo by: Eric Le Galliot

Checo Pérez se unió a Bottas en destacar a Lowdon, pero dijo que tenía ganas de que Budkowski empezara con fuerza. "Creo que Graeme ha desempeñado un papel tremendo en llevar a Cadillac hasta donde está ahora, junto con GM y Dan. Forma parte de la historia del equipo y le deseo lo mejor en lo que venga después.

"Creo que es realmente emocionante cuando tienes un nuevo líder y ves su nueva perspectiva. No he pasado mucho tiempo con él, pero creo que era momento de cambiar y creo que demuestra que, aunque solo es nuestro primer año, Cadillac está realmente dispuesto a avanzar con este equipo lo más rápido posible. Y esperamos que con el nuevo liderazgo eso pueda llegar pronto."

Cambiar de jefe de equipo seis meses después de la existencia del conjunto sugiere que no falta determinación por parte de Towriss para apretar cualquier gatillo que sea necesario para impulsar el progreso de Cadillac. Pero dada la complejidad del reglamento actual y los ajustados plazos implicados en definir el proyecto del coche de 2027, a Budkowski tampoco se le concede un tiempo particularmente largo para asentarse. Su llegada también coincidió con otra transición importante, ya que Cadillac se mudó a sus nuevas instalaciones de Silverstone en su primer día de trabajo.

"La fábrica es increíble. Es una instalación nueva que en realidad acaba de ponerse en marcha el lunes, el primer día que empecé. Así que estuvo bien porque no era el único que no podía encontrar su escritorio el primer día", bromeó Budkowski. "Definitivamente es un paso adelante respecto a lo que el equipo había estado utilizando hasta entonces, que era una estructura provisional en el recinto del circuito de Silverstone."

Budkowski reconoció que le llevaría varias semanas más obtener la "imagen completa" de cómo funciona el equipo. Sin embargo, aunque valoraba el "trabajo fantástico" que había hecho su predecesor para llevar a Cadillac a la parrilla de forma respetable, ya había identificado algunas debilidades estructurales clave que quería abordar.

"Estoy empezando a ver algunas de las cosas que vamos a tener que atacar con fuerza y priorizar en las próximas semanas", dijo. "En el tiempo que tenían disponible, tuvieron que tomar algunos atajos, y algunos de ellos nos estaban pasando un poco de factura. Estos chicos han ido a la guerra, y las decisiones que tomas en tiempos de guerra son diferentes a las decisiones que tomas en tiempos de paz.

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"Si hubieran tenido tres años en lugar de uno para hacerlo, en algunas áreas lo habrían hecho mejor. Pero no es una crítica, porque lo que han hecho en el tiempo que tenían, no creo que haya mucha gente que pudiera haberlo hecho."

Budkowski confiaba en que Cadillac pudiera hacer una corrección de rumbo significativa para 2027, aunque aún tenía la esperanza de que algunos de los cambios a corto plazo pudieran mejorar la suerte del equipo este año, ya que el progreso reciente de Aston Martin ha empujado a Cadillac a la última fila de la parrilla de salida.

Construyendo el "ADN" técnico de Cadillac

Colton Herta, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El problema de la refrigeración de los frenos es una prioridad a corto plazo, muy visible públicamente. "Sí, hay problemas de fiabilidad que quizá no están al nivel que esperas de un equipo de Fórmula 1, pero hay una enorme complejidad en algunas áreas y la zona de los frenos es una de ellas", señaló Budkowski.

"Se han cometido algunos errores en términos de diseño y materiales que serán abordados. Es una cadena de acontecimientos desafortunada, porque no hay una única fuente de fallo. Hay una cascada de cosas diferentes. Es una de esas situaciones en las que arreglas una cosa y otra sale mal, y aprendes mientras lo haces.

"Algo que me llamó la atención es que hay mucha gente joven y muy brillante en la oficina. Súper talentosa, súper motivada, pero no tienen la experiencia ni la profundidad de recursos que tienen muchos equipos", explicó Budkowski. "Los equipos construyen conocimiento colectivo, a veces nos referimos a ello como el ADN del coche, y es la historia de un grupo de personas construyendo coches durante años.

"No hay nada de eso en este grupo, así que este coche ha sido realmente el prototipo. Este grupo de personas ahora tiene la experiencia de haber hecho un coche juntos, y eso sin duda ayudará para el año que viene. Así que hay muchas lecciones aprendidas. Algunas de ellas aún podemos abordarlas un poco para este año, y la mayoría tendrán que esperar al coche del año que viene."

Con los grandes cambios teniendo que esperar hasta 2027, Bottas espera que el equipo al menos pueda apuntar a algunas de las oportunidades más accesibles solucionando sus deficiencias más dolorosas. "Todavía tenemos bastante tiempo por vuelta sobre la mesa en lo que respecta a la calidad, a la precisión en la puesta a punto, a la calidad y precisión de las piezas, como difusores, alerones, carrocería", dijo. "Si podemos ganar más consistencia ahí, hablamos de bastante tiempo por vuelta.

"Tenemos que hacer que la calidad del coche sea excelente, para que parezca un coche de F1 gestionado por un equipo de F1 de primer nivel. Mi opinión ahora es que, hagamos lo que hagamos, no queremos sacrificar nada del rendimiento de 2027, porque eso tiene que ser un salto mayor con un coche nuevo."