Las vacaciones de verano parecían el momento ideal para tomarse un respiro y recuperar fuerzas de cara a la segunda mitad del campeonato, que se presenta exigente. Pero en Cadillac, el parón se ha convertido en la oportunidad para introducir cambios significativos en la estructura de la escudería, con el cambio de director del equipo: se despidió a Graeme Lowdon para dar la bienvenida a Marcin Budkowski.

Lowdon nunca se había considerado un posible director del equipo Cadillac a largo plazo, sino más bien una figura cuya tarea principal era poner en marcha el equipo y hacerlo operativo, tal y como dejó entrever Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, quien ya llevaba tiempo planeando estos cambios. Sin embargo, la noticia ha pillado por sorpresa a muchos, dado el momento en que se ha producido.

Empezar un nuevo proyecto partiendo totalmente de cero, sin tener referencias previas, no es un reto sencillo y es lo que está experimentando Cadillac, a quien, no obstante, hay que reconocerle la ambición y las ganas de embarcarse en algo propio, limitando en la medida de lo posible los elementos adquiridos de otros equipos para recurrir a proveedores externos, pero con proyectos desarrollados en parte de forma interna.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Antes de crecer, había que construir una base sólida

Por muy normal que sea tener que recurrir a proveedores en una fase de crecimiento de un equipo creado hace poco menos de dos años, Cadillac no ha querido buscar atajos en un camino con el que, en el futuro, pretende llegar a crear las competencias necesarias para convertirse en uno de los equipos punteros capaces de luchar por las primeras posiciones. Y ahí es donde comienza el camino de Cadillac.

No es ningún secreto que Cadillac se presentó al inicio del campeonato con un coche muy lejos de la cima, sin soluciones extremas y con mucho margen de mejora, pero la elección también era lógica. Para un equipo nuevo, lo importante es, ante todo, crear una base sólida sobre la que trabajar y en la que poder crecer, y eso es precisamente lo que se ha visto con la primera versión del MAC-26.

Sobre todo en las primeras carreras, se experimentaron problemas de calidad de los materiales, averías y problemas de fiabilidad, pero esa es precisamente la realidad que debe afrontar un equipo que parte de cero para poder dar el siguiente paso. A partir de ahí, Cadillac comenzó a sentar las bases para desarrollar su monoplaza, que, de hecho, se ha acercado al resto de la parrilla, pero ¿lo suficiente?

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Towriss explicó que el proceso para encontrar a una nueva persona había comenzado hace unos meses, con el fin de entender cuál podría ser la siguiente fase de Cadillac en la F1 y cuál era el momento adecuado. Lowdon ha pagado en parte precisamente por las dificultades de poner en marcha un proyecto desde cero, algo totalmente comprensible, pero también está claro que Cadillac no entró en la F1 para quedarse a la zaga durante mucho tiempo.

En estos primeros seis meses ha reducido a la mitad la diferencia con respecto al grupo medio

En la primera parte del campeonato, Cadillac también introdujo novedades con un buen ritmo de desarrollo, propio de un equipo nuevo, y esto le ha permitido reducir sensiblemente la diferencia con respecto a las demás escuderías del pelotón, el verdadero objetivo para esta temporada. Pensar que estaría de inmediato en la lucha no era realista, pero poco a poco la diferencia con respecto a sus rivales se ha reducido prácticamente a la mitad.

Aunque Cadillac aún no ha logrado clasificarse para su primera Q2 de la temporada —a lo que estuvo a punto de llegar únicamente en Mónaco, donde se le escapó por solo 62 milésimas—, si se analiza la trayectoria seguida durante esta primera parte del campeonato, queda patente que ha sido capaz de recuperar más de medio segundo respecto a los equipos que se disputan las últimas plazas para acceder a la Q2.

Si antes de Miami la diferencia superaba con creces el segundo y dos décimas, fue precisamente a partir del fin de semana en casa, en Estados Unidos, cuando Cadillac comenzó a acercarse. En la clasificación para la carrera sprint, la diferencia se redujo a tres décimas, para luego volver a aumentar en la segunda sesión de entrenamientos oficiales de ese fin de semana, cuando, sin embargo, el equipo no fue capaz de sacar el máximo partido a su rendimiento debido a problemas de despliegue y errores de los pilotos.

Carrera Diferencia con respecto al último puesto para pasar a la Q2 (s) Diferencia con respecto al último puesto para pasar a la Q2 (s) Australia 1,358 1,671 China 1,297 1 378 Japón 1.279 1.407 Miami 1 709 1.901 Canadá 0,654 0,875 Mónaco 0,062 0,083 Barcelona 0,664 0,864 Austria 0,714 1,046 Silverstone 0,589 0,65 Bélgica 0,71 0,663 Hungría 0,76 0,949

La diferencia ha empezado a reducirse de forma constante por debajo del segundo, situándose en torno a las seis décimas y muy por debajo del 1 % de media, lo que supone reducir a la mitad la brecha de las primeras carreras. Esto también apunta a otro aspecto: incluso en la zona media de la parrilla, las relaciones de fuerza entre los distintos equipos han variado; por ejemplo, Haas, que al inicio del campeonato era casi el referente en la zona media, ha ido retrocediendo.

Con Budkowski comienza la fase 2 y la prueba de fuego

Esto significa que el a la diferencia recortada con respecto a algunos equipos es incluso superior a seis décimas, lo que ofrece una imagen muy clara de cómo Cadillac está logrando destacar en la lucha por los avances técnicos. No obstante, es lógico que esta carrera por los avances se ralentice en algún momento, en parte por cuestiones de presupuesto —ya que se ha invertido mucho en la primera parte del campeonato— y en parte porque la atención se centrará pronto en 2027.

Puede parecer poco, pero en realidad es un paso decisivo hacia adelante. Quizá, por encima de todo, Cadillac haya pagado el precio de haber empezado muy atrás, probablemente incluso más de lo que esperaba, pero precisamente por eso el camino recorrido hasta ahora adquiere un valor aún más significativo. La llegada de Budkowski supone el siguiente paso, pero también es señal de que la estructura quiere acelerar su maduración técnica y de gestión.

"Creo que una parte importante del papel de liderazgo que asumiré a partir de ahora, junto con el resto del equipo directivo, será asegurarme de que se tomen las decisiones correctas tanto a largo como a corto plazo", afirmó Budkowski. Y aquí es donde surge la parte compleja, porque habrá que guiar la transición del equipo hacia la fase 2 de su proyecto.