Bottas reclama a Cadillac soluciones de fiabilidad tras "la carrera más decepcionante del año"

Valtteri Bottas dice que Cadillac debe mejorar su pobre historial de fiabilidad en la Fórmula 1 después de que tanto él como Sergio Pérez abandonaran temprano el Gran Premio de Austria por incendios en los frenos.

La carrera de Spielberg continuó una tendencia, ya que Cadillac sufrió una serie de problemas de fiabilidad y errores operativos, con Checo Pérez afectado el viernes por fallos eléctricos mientras que la bandeja del suelo delantero de Bottas se incendió debido a un error de construcción.

Las cosas empeoraron aún más el domingo cuando ambos coches abandonaron en apenas unas vueltas, ya que sus frenos se incendiaron en el caluroso Red Bull Ring. Según Bottas, el problema surgió de la nada y sugirió que Cadillac se vio sorprendido por una combinación de temperaturas ambiente más altas y menos oportunidades de refrigeración en la parte trasera del pelotón.

"Sin aviso", informó después de la carrera. "Todo estaba bajo control en los entrenamientos. Hicimos más de 10 vueltas seguidas. Eso normalmente es más que suficiente para alcanzar la temperatura máxima al comienzo de la carrera.

"Pero creo que hoy, con este ligero aumento de temperatura, y luego con el efecto del tráfico, las cosas simplemente ya se incendiaron en la vuelta dos, así que es un gran problema. Obviamente, tenemos que encontrar una solución para ello."

Cadillac también tuvo problemas con sus coches el viernes en los entrenamientos. Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Esos problemas dificultaron que Cadillac sacara provecho de un impresionante conjunto de mejoras en su MAC-26, que parece haber aportado otro paso adelante en rendimiento. Pero, al sufrir Bottas su tercer abandono consecutivo, el equipo está perdiendo un valioso kilometraje para sacar el máximo partido a su paquete y encontrar nuevas soluciones para otros problemas que han afectado al nuevo equipo.

"Si no terminamos las carreras, entonces realmente no podemos aprender mucho del coche ni del paquete", añadió el veterano finlandés. "La prioridad ahora está bastante clara en Silverstone. Tenemos que terminar la carrera. Ahí es cuando podemos aprender.

"Teníamos piezas nuevas en cuanto a refrigeración de frenos para este fin de semana, pero claramente no fueron suficientes, así que simplemente tenemos que seguir trabajando en ello.

"Descubrimos que ganamos algo más de ritmo, pero si no terminamos la carrera, entonces es lo que hay. Probablemente fue la carrera más decepcionante de esta temporada, con ambos coches fuera tras solo unas pocas vueltas.

"Lo único que podemos hacer es trabajar duro como equipo. Esa va a ser la única solución y la manera de avanzar."