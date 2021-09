Leclerc: "Le dejé espacio a Sergio Pérez en Monza"

Pérez y Leclerc se encontraron batallando por la tercera posición del Gran Premio de Italia luego del reinicio tras el coche de seguridad que motivó el accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El piloto de Ferrari había sido adelantado por Lando Norris por el segundo puesto cuando volvió la bandera verde en la vuelta 31 y un giro más tarde Pérez se lanzó para superarlo en la Variante della Roggia, la segunda chicana del circuito italiano.

El mexicano fue por la línea externa en la primera parte de la chicana para rodear a Leclerc, pero terminó cortando la segunda parte por encima de los bordillos para concretar el adelantamiento y colocarse tercero.

Pérez no recibió ninguna orden por parte de su equipo para devolverle el lugar a Leclerc, pero luego recibió una sanción de cinco segundos que le hizo caer de tercero a quinto en el clasificador final.

Una vez terminada la carrera, "Checo" aseguró que si no cortaba la curva "íbamos a tener un accidente 100 por ciento seguro", pero Leclerc tuvo una opinión diferente.

"Me sorprendió, porque llegué a la curva 4 sabiendo que él estaba por el exterior y que estaba tratando de hacer un movimiento", dijo el de Ferrari al ser preguntado si esperaba que Pérez le devuelva la posición.

"De hecho, a mitad de la curva he frenado el coche porque esperaba que se quedara por fuera y me adelantara. Pero entonces lo vi cortar la pista. Y yo le había dejado un espacio. Así que estaba un poco confundido. Y estaba bastante seguro de que me dejaría pasar después de eso. Pero obviamente no lo hizo. Así que creo que estuvo bastante claro (para los comisarios)".

Pese a esta situación, Leclerc acepta que le hubiera resultado muy complicado sostener detrás tanto a Pérez como a Valtteri Bottas, quien luego también adelantó al monegasco.

"Eran muy fuertes en el tercer sector, en las curvas 8, 9, 10 y 11. Así que sí, éramos bastante vulnerables a los adelantamientos, por lo que habría sido muy, muy complicado", dijo.

"Luego nunca se sabe, porque nuestro ritmo al final del día era muy fuerte. Bueno, quiero decir, era más fuerte de lo que pensábamos, así que sí, nunca se sabe. Pero creo que habría sido difícil", finalizó.

Información adicional por Oleg Karpov