La sesión de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur se vio afectadas por un error en el sistema de cronometraje que pudo influir en el resultado de la primera ronda de eliminación, esto según informó la propia FIA.

Al término de la SQ1, los sistemas de cronometraje de la FIA dejaron de registrar los tiempos en vivo cada que un competidor cruzaba la meta, esto desató la confusión entre los equipos y el control de carrera sobre la clasificación oficial de los pilotos.

Este tema obligó a retrasar el inicio de la SQ2 por casi 20 minutos. Tras una intensa revisión, el organismo rector confirmó que la falla fue resuelta y los registros restituidos, aunque admitió que evaluaron detener el resto de la sesión mientras investigaban el origen del fallo.

"El inicio de la SQ2 se retrasó debido a un problema con los sistemas de cronometraje; algunos tiempos no se habían registrado. Ya está resuelto y los tiempos actuales se consideran correctos", explicó la FIA en un comunicado oficial.

La parrilla de salida: Fórmula 1 La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

El segundo error de la FIA

Pero este no fue el único problema que se presentó, ya que la FIA detectó un segundo inconveniente ajeno a las posiciones.

"Durante el primer periodo de la clasificación sprint ocurrió un error humano en el Control de Carrera, ajeno al problema de cronometraje que también se presentó en la SQ1. Este problema en cuestión significó que el Modo de Sobrepaso (Overtake Mode) no estuviera disponible después del periodo de bandera roja durante la SQ1”.

Cuando la FIA detectó que el modo de adelantamiento no estaba activo tras el reinicio luego de la bandera roja provocada por Sergio Pérez se decidió realizar la activación, pero solo por un lapso de 27 segundos “antes de volver a desactivarse”.

“La FIA reconoce que este desafortunado error humano tuvo un impacto en el rendimiento de ciertos autos en función del momento de su intento y su posición en la vuelta. El segundo y tercer periodo de la clasificación no se vieron afectados."