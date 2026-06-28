La explicación a los problemas de Ferrari en Austria

La experta de Sky Sports Formula 1 Jamie Chadwick cree que una combinación de velocidad punta comprometida y problemas de sobrecalentamiento perjudicó a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de Austria.

El equipo de Maranello llegó al Red Bull Ring con la esperanza de aprovechar las mejoras y el impulso de la victoria de Hamilton en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Pero aunque Leclerc y Hamilton clasificaron segundo y tercero, finalmente terminaron octavo y quinto, respectivamente.

Hablando en Sky Sports F1 durante el análisis posterior a la carrera, Chadwick explicó: "Arriesgaron con la estrategia, y realmente no funcionó. Con Hamilton pasando al neumático [blando] con el coche de seguridad virtual, se habría esperado que progresara más de lo que lo hizo.

También lee: Fórmula 1 Cinco conclusiones rápidas del GP de Austria

"La velocidad punta tiene un gran impacto, ya que no puedes adelantar tan fácilmente y te quedas atrapado detrás de otros coches. Se acumularon algunos problemas. Pero al inicio de la carrera Lewis estaba justo ahí y presionando a Russell.

"Me sorprendió que perdieran tanto ritmo, pero los problemas de sobrecalentamiento pueden ser lo que realmente les hizo retroceder."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, admitió que "todo fue en la dirección equivocada" para la escudería al hablar con Sky Sports después de la carrera.

"No teníamos el ritmo para luchar con Mercedes y Max Verstappen, y forzamos demasiado en las primeras vueltas y tuvimos que cambiar de estrategia. Todo fue en la dirección equivocada. Es una buena lección", dijo.

George Russell, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Austria desde la pole position. El británico estuvo acompañado en el podio por el tetracampeón Max Verstappen en segundo lugar y el actual líder del campeonato Kimi Antonelli en tercero.

La victoria de Russell hizo que recuperara el segundo puesto en el campeonato de pilotos, arrebatándoselo a Hamilton. Antonelli lidera ahora con 171 puntos, Russell ocupa el segundo lugar con 131 puntos y el siete veces campeón está tercero con 125 puntos.