El 'Kun' Agüero correrá el Gran Premio Virtual de España de F1

En lugar del Gran Premio de España que celebraría su trigésima edición consecutiva este domingo en el Circuito de Barcelona-Catalunya, la Fórmula 1 organizará otro Gran Premio Virtual después de cinco eventos organizados hasta la fecha.

La parrilla incluirá de nuevo varios nombres de la parrilla actual de F1, entre ellos Alexander Albon de Red Bull, ganador de la carrera del fin de semana pasado en Interlagos, y Charles Leclerc de Ferrari.

La dupla de Williams de George Russell y Nicholas Latifi también regresará, al igual que Lando Norris de McLaren y el piloto de Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi.

El 'Kun' Agüero, cuatro veces ganador de la Premier League con el Manchester City, será el compañero de equipo de Albon en Red Bull para la carrera. Agüero es un gran fanático de la F1, asistiendo a varias carreras, entre ellas el Gran Premio de Italia del año pasado en Monza.

Además, su actividad como gamer durante la pandemia ha tenido gran seguimiento en sus redes sociales y suma ya más de 650.000 seguidores en su perfil en Twitch.

"El automovilismo es una gran pasión mía, por lo que tener la oportunidad de participar en el Gran Premio Virtual de España es muy emocionante para mí", dijo Agüero.

“He viajado a ver carreras de F1 y me he puesto a prueba en días de pista, experiencias que han sido muy emocionantes. Pero esto es llevarlo al siguiente nivel y me da la oportunidad de correr y competir contra pilotos reales de F1. ¡No puedo esperar! "

Su colega Mela del Barcelona correrá para Haas junto a Pietro Fittipaldi, mientras que otros nombres de estrellas de otros deportes que regresan incluyen al portero del Real Madrid Thibaut Courtois y al golfista Ian Poulter.

Renault también ha confirmado que el piloto de Fórmula 3, Max Fewtrell, hará su primera aparición en el formato del Gran Premio Virtual junto a Poulter.

"Esta semana vemos una de las alineaciones de Gran Premio Virtual más emocionantes que hemos tenido hasta ahora y estamos encantados de dar la bienvenida a algunas de las más grandes estrellas de fútbol mundial para competir junto a pilotos de los mundos de la F1 y el automovilismo", dijo Julian Tan , Jefe de iniciativas empresariales digitales y eSports de F1.

"Su deseo de participar es un testimonio del éxito continuo y la popularidad de los Grandes Premios Virtuales de F1 Esports y estamos orgullosos de que todos podamos estar juntos en las carreras para ofrecer a los fanáticos del deporte un espectáculo en vivo para disfrutar durante estos tiempos difíciles".

El Gran Premio Virtual de España tendrá lugar a las 14h de Argentina, 12h de México, 19 horas de España este domingo.