Cuando Coulthard subió al podio tras un roce con la muerte

Apenas una semana después de vencer a Hakkinen para ganar en Silverstone, Coulthard estaba a bordo de un LearJet alquilado cuando la nave sufrió una falla de motor camino a Niza.

Mientras realizaba un aterrizaje de emergencia en Lyon, el avión se estrelló y los dos pilotos murieron. La novia de Coulthard, la modelo Heidi Wichlinski, y su entrenador personal Andy Matthews pudieron escapar de los restos. Coulthard regresó al avión, "para ver si podía hacer algo por los pilotos, pero no había nada que pudiera hacer para ayudar".

Después de los controles del hospital y una consulta con el doctor de la Fórmula 1, el profesor Sid Watkins cuando llegó al Circuit de Catalunya, Coulthard fue autorizado para competir en Barcelona. Pero, antes de la carrera, le dijo a Martin Brundle de ITV que el trágico accidente unos días antes lo había afectado.

David Coulthard, McLaren MP4-15 Photo by: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images David Coulthard, McLaren speaks to the media Photo by: Motorsport Images

"No se puede tener una situación como esa que lo acerque tanto a las realidades de lo frágiles que somos en esta tierra y que no cambiemos de alguna manera", dijo. “Tengo un mayor sentido de lo afortunado que soy y de lo que tengo. Como piloto de grandes premios, no vivo en el mundo real, pero esto me hizo darme cuenta de la importancia de la familia y los amigos”.

“Antes estaba enfocado, pero ahora siento un enfoque renovado y una determinación renovada de salir lo más posible todos los días".

Cuando se le preguntó si había encontrado algún problema físico en la práctica, dijo: "No, en realidad no, tengo algunos pequeños moretones, pero eso no afectará la forma en que puedo conducir el automóvil. Obviamente espero estar un poco más dolorido el domingo por la noche que en un gran premio normal, porque estoy empezando en una condición física ligeramente peor. Pero desde mi primera vuelta el viernes, fui rápido y estaba concentrado”.

Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes Photo by: Motorsport Images

En la calificación, Michael Schumacher de Ferrari se adjudicó su primera pole position del año por solo 0.078s sobre Hakkinen, con sus respectivos compañeros de equipo Rubens Barrichello y Coulthard compartiendo la segunda fila.

"Estuvo muy cerca hoy", admitió Schumacher. "Ciertamente es bueno estar en la pole position por primera vez esta temporada. No estaba completamente contento con el automóvil, a pesar de que tuve una vuelta limpia, por lo que hicimos algunos ajustes, pero no funcionaron como yo quería”.

“En cuanto a la carrera, el inicio será importante porque es más fácil desde la delantera planificar las tácticas y controlarlas. Pero esta temporada hemos demostrado que también podemos ganar desde atrás”.

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, leads Ralf Schumacher, Williams FW22 BMW, Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes, Rubens Barrichello, Ferrari F1-2000, David Coulthard, McLaren MP4-15 Mercedes, at the start Photo by: Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, leads Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes, Ralf Schumacher, Williams FW22 BMW, David Coulthard, McLaren MP4-15 Mercedes, Rubens Barrichello, Ferrari F1-2000, Jacques Villeneuve, BAR 002 Honda, Jarno Trulli, Jordan EJ10 Mugen-Honda, at the start Photo by: Motorsport Images

Al principio, Hakkinen tuvo una gran arrancada, pero Schumacher mantuvo el liderato, con un Ralf Schumacher ascendiendo al tercer puesto.

La carrera de Schumacher iba bien hasta la primera parada de boxes en la vuelta 24. El abastecedor de combustible, Nigel Stepney, todavía estaba conectado con el monoplaza cuando el alemán recibió la orden de seguir, y aunque Stepney logró desengancharse apresuradamente, Schumacher lo atropelló con su rueda trasera derecha, rompiendo el tobillo de Stepney. A pesar de esto, el piloto de Ferrari continuó liderando.

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, leads Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes Photo by: Motorsport Images David Coulthard, McLaren MP4-15, pit stop Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Coulthard también sufrió una mala primera parada en boxes, volviendo a la quinta posición después de colocar segunda velocidad en lugar de primera. Pero la carrera de Schumacher fue de mal en peor en su segunda parada, ya que de nuevo presentó problemas con la manguera de combustible y perdió 10 segundos.

Un Coulthard enardecido alcanzó a Schumacher. Después de un intento fallido de adelantarlo, mismo que Schumacher, en una maniobra que el escocés calificó de "increíblemente cerca y no del todo justa", el de McLaren realizó luego un brillante adelantamiento por el exterior.

Un luchador Michael, que sufrió una pinchadura, se vio presionado por su hermano Ralf pero, en un movimiento controvertido, lo golpeó en una curva para permitir que Barrichello los pasara a ambos. "Todo lo que puedo decir es que correr es correr", dijo Michael. Ralf se negó a comentar esa situación.

Mika Häkkinen, Mclarens MP4-15 leads Ralf Schumacher, Williams FW22 Photo by: Sutton Images Ralf Schumacher, Williams FW22 BMW, leads Rubens Barrichello, Ferrari F1-2000 Photo by: Motorsport Images

Hakkinen llegó a la meta para conseguir su primera victoria de la temporada, 16 segundos después, un doloroso pero feliz Coulthard al final de su semana dramática, cruzó la meta en el segundo sitio, con Barrichello tercero por delante de Ralf Schumacher, que echaba humo.

"Realmente no puedo encontrar las palabras para explicar lo feliz y aliviado que estoy por haber conseguido mi primera victoria esta temporada", dijo Hakkinen. “Hemos estado tan cerca antes, pero hoy fue el día y el equipo hizo un trabajo fantástico. Mi inicio desde el segundo no fue ideal, a pesar de tener mucha tracción, no pude apretar el embrague correctamente. Afortunadamente, Schumacher tampoco tuvo un gran comienzo, así que estábamos uno al lado del otro en la primera curva. Al final tuve que ceder porque estaba afuera”.

"Schumacher se las arregló para alejarse durante las primeras vueltas, pero cuando sus neumáticos comenzaron a desgastarse pude atraparlo y pude comenzar a presionarlo. El equipo hizo un gran trabajo en la segunda parada en boxes, así que pude tomar la delantera”.

Race winner Mika Hakkinen, McLaren and Rubens Barrichello, Ferrari on the podium Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Podium: race winner Mika Hakkinen, second place David Coulthard Photo by: McLaren

Coulthard dijo: "Es genial para el equipo obtener otra victoria de uno-dos. En general, me complace que hayamos logrado la máxima puntuación este fin de semana”.

Después de su lento pinchazo, Schumacher inevitablemente tuvo que ir a pits por un juego extra de neumáticos para poder reclamar solo el quinto lugar, y luego admitió: "No siempre se pueden tener carreras afortunadas y en la carrera de hoy no nos fue tan bien. Tuvimos un problema en la primera parada y eso también nos dio problemas para la segunda”.

“En la primera, el hombre de la paleta la levantó y luego la volvió a dejar. Pero es imposible detenerse tan rápido. Sentí que había conducido sobre algo y miré en el espejo y vi a un mecánico en el suelo. Le pregunté al equipo qué pasó, pero no respondieron”.

“Luego tuve un pinchazo lento y era obvio que la carrera estaba fuera de nuestras manos. No estoy enojado. Tomé dos puntos importantes y todavía nos vemos muy fuertes por el resto de la temporada ".

David Coulthard, McLaren and Adrian Newey Photo by: Steven Tee / Motorsport Images David Coulthard, McLaren Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Después de la carrera, Coulthard fue a un chequeo médico completo en el Hospital Princess Grace de Londres, donde se descubrió cuánto dolor había tenido que enfrentar en el auto de carrera y cuánto lo había minimizado. Una declaración del equipo confirmó: "La inspección estableció que David tiene una pared torácica derecha golpeada y que las costillas octava, novena y décima en su lado derecho están rotas".