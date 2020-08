Racing Point a Hulkenberg: "Es como si nunca se hubiera ido"

Hulkenberg condujo por última vez para la escudería de Silverstone, llamada por entonces Force India en 2016, antes de pasar tres años en Renault. Su familiaridad con el equipo significó que rápidamente pudo ponerse al día con los sistemas del monoplaza y la forma de trabajar.

Sin embargo, no pudo progresar en la Q2 y comenzará la carrera desde el 13° lugar, siete puestos por detrás de su compañero de equipo, Lance Stroll.

Green dijo que Hulkenberg se adaptó rápidamente, a pesar de tener tiempo limitado el jueves por la noche y el viernes por la mañana para aprender la última versión del volante.

"No estamos al tanto de los procedimientos que se llevaron a cabo en Renault, pero tiene buena memoria", dijo Green. "Y creo que muchos de los procedimientos a los que estaba acostumbrado cuando conducía para nosotros durante unas cuantas temporadas no han cambiado realmente". Puede que hayan evolucionado un poco, pero los principios generales que los sustentan son todos muy similares".

"Así que se lanzó increíblemente sin problemas. Era como si nunca se hubiera ido. Por eso lo queríamos en el auto en primer lugar. Con tan poco tiempo de anticipación queríamos a alguien que supiéramos que podíamos sacar el máximo provecho en un espacio de tiempo muy corto. Así que en ese sentido, no fue tan difícil para él. Creo que el cambio fue relativamente simple".

Inevitablemente, la falta de forma física para la carrera al no haber conducido un F1 desde finales de 2019 significa que Hulkenberg ha tenido algunos problemas de cuello.

"Su mayor desventaja es no haber estado en un auto por nueve meses", dijo Green. "Creo que no estar en el asiento durante ese tiempo, está un poco oxidado. Creo que desde el punto de vista de la instalación fue bastante bien. Todavía hay algunas modificaciones que podríamos hacer para hacerlo ligeramente más cómodo, pero no se ha quejado en absoluto de la comodidad en el coche desde que se subió a él".

"Lance es un piloto bastante alto, así que está bastante cerca, está a menos de dos centímetros de Lance. Así que no tuvo que apretarse mucho", dijo en relación a que Hulkenberg está utilizando un buzo antiflama de Stroll.

"Lo más importante es el tiempo en el auto. Creo que si hace una buena carrera y da unas 50 vueltas, saldrá probablemente un poco cansado y un poco dolorido el lunes, pero con mucho más conocimiento".

Green dijo que el equipo tuvo que comprometer su programa de pruebas del fin de semana para que Hulkenberg pudiera centrarse en ponerse al día, en lugar de trabajar en el coche.

"Hicimos un esfuerzo consciente para reducir su carga de trabajo. No hemos puesto un gran énfasis en que haga pruebas y grandes cambios en la puesta a punto, comparaciones y cosas así, sólo nos hemos concentrado en lo básico".

"Cambiamos completamente nuestros planes después del jueves de cómo íbamos a abordar el fin de semana. Se trataba de hacer las cosas simples, no hacer experimentos y asegurarnos de no cometer demasiados errores".

"Hicimos un esfuerzo consciente para centrarnos más en el domingo y menos en el sábado. Pero creo que desde la perspectiva de Nico, encajó muy bien".

Green admitió que el equipo en su conjunto tuvo un bajo rendimiento el sábado después de que Stroll liderara la segunda práctica del viernes.

"Perdimos el ritmo, y hay una serie de áreas que estamos viendo. Ambos pilotos pensaron que el ritmo estaba ahí en el coche, y fueron a empujar y no estaba ahí. Así que eso es algo que tenemos que mirar. Definitivamente, un cambio en las condiciones climáticas es probablemente un gran factor en el por qué perdimos algo de ritmo".

"Así que vamos a mirar eso, donde las condiciones son de nuevo diferentes [para el domingo], y serán diferentes de nuevo la próxima semana. Así que necesitábamos estar al tanto de eso. Y también hay interrogantes sobre el despliegue de la unidad de potencia, y la utilizaremos lo mejor que podamos. Así que hay muchas áreas en las que no acertamos. Y podemos ver con seguridad que hemos tenido un bajo rendimiento".

"Con Nico, puedes esperar eso, es el segundo día. Y no ha dado tantas vueltas. Así que creo que ha hecho un gran trabajo para llegar a donde tiene que llegar en tan poco tiempo. Creo que con Lance, definitivamente esperábamos un poco más".

Las fotos de Nico Hulkenberg en el GP de Gran Bretaña:

Galería Lista Nico Hulkenberg, Racing Point 1 / 47 Foto de: LAT Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 2 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 4 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 5 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 6 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 7 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 8 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 9 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 10 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 11 / 47 Foto de: LAT Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 12 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 13 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 14 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 15 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 16 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 17 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 18 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 19 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 20 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 21 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 22 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 23 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 24 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 25 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 26 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 27 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 28 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 29 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 30 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 31 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 32 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 33 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 34 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 35 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 36 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 37 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 38 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 39 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 40 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 41 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 42 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 43 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 44 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 45 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 46 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 47 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Related video