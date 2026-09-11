Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de España de F1 en el Madring

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, encabezó la segunda práctica libre del Gran Premio de España al registrar un tiempo de 1m33.662s con Mercedes en el circuito de MadRing. El italiano superó por estrecho margen a los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

La sesión se vio marcada por la dificultad del estrecho trazado madrileño y las altas exigencias sobre los neumáticos blandos. Arvid Lindblad provocó una bandera roja al estrellarse contra los muros de la curva 13, congelando las posiciones en la parte alta de la tabla.

El argentino Franco Colapinto se enfocó en la puesta a punto para clasificación y fue de los afectados por la bandera roja en la parte intermedia de la FP2.

Sergio Pérez finalizó en el puesto 19, una mejora respecto a la FP1.

Horarios de la FP3 y la clasificación del GP de España de F1 2026:

Práctica 3 - Sábado 12 de septiembre de 2026

México: 04:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 07:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 07:30h

Clasificación - Sábado 12 de septiembre de 2026

México: 08:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de España de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

El clima esperado en el GP de España en Madrid de la F1 2026

La Fórmula 1 vive días calurosos en su primera experiencia en Madrid y la jornada del sábado será similar a la del viernes poniendo presión en el desgaste de los neumáticos, pero también en la condición física de los pilotos.