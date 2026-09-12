Antonelli lidera una accidentada FP3 de la F1 en España; Colapinto mejora y Checo Pérez es 20°

Kimi Antonelli marcó el camino en el último entrenamiento libre de la F1 en el Gran Premio de España, que tuvo una extensa pausa por un accidente de Lewis Hamilton y luego terminó con otra bandera roja por un choque de Oliver Bearman.

Antonelli lideró el clasificador con un registro de 1m32s797 para quedar 0s166 por delante de Charles Leclerc, con Ferrari, seguidos por los McLaren de Oscar Piastri y de Lando Norris.

Max Verstappen marcó el quinto mejor tiempo con su Red Bull y George Russell solo pudo ser sexto con el segundo Mercedes, a siete décimas de lo hecho por su compañero de equipo.

Liam Lawson finalizó séptimo con el Red Bull restante y Audi tuvo a sus dos pilotos en el top 10, con Nico Hulkenberg en el octavo puesto y Gabriel Bortoleto en el décimo. Entre los dos terminó Lewis Hamilton gracias al tiempo que marcó antes de su accidente.

Franco Colapinto fue el mejor representante de Alpine al terminar 11° con un mejor tiempo personal de 1m34s346 y Checo Pérez finalizó 20° con su Cadillac con 1m36s441, delante de su compañero, Valtteri Bottas, y de Alex Albon, quien no marcó tiempos por un contacto con el muro temprano en la sesión.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de España:

Tuvieron que pasar seis minutos desde que el semáforo se puso en verde para que los primeros coches comenzaran a salir a la pista en Madring, que presentaba 24 grados de temperatura ambiente y 44 grados sobre el asfalto.

Gabriel Bortoleto marcó la primera vuelta de la sesión con 1m35s077 con neumáticos medios —los C3 de Pirelli— en su Audi, mientras que Franco Colapinto arrancó con 1m37s075 con los blandos —los C4— en su Alpine, pero pronto decía por radio que necesitaba volver a los pits y daba por terminada su primera salida.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP3 en el GP de España. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Checo Pérez se ponía en marcha con una vuelta de 1m37s916, indicando que le había costado poner los neumáticos blandos en temperatura.

Los Ferrari se colocaron 1-2 pasados los 15 minutos iniciales, con Hamilton girando en 1m34s284, una décima y media por delante de Leclerc, ambos con los blandos.

No era un comienzo sencillo para los Williams: Albon tuvo que volver a los pits en su primera salida por un ligero contacto con el muro en la curva 20 que fue suficiente para dejarlo sin tiempos, y poco después Carlos Sainz estuvo a punto de chocar en la curva 17.

Antonelli tomó la delantera con un registro de 1m33s664 con los neumáticos C4 de Pirelli, lo cual ya lo dejaba a tan solo dos milésimas del tiempo con el que él mismo lideró el clasificador el viernes.

Norris, después de perderse toda la segunda práctica ayer, se tomó su tiempo para salir a la pista, pero al hacerlo se metió segundo con un registro de 1m34s099.

Colapinto entró en el top 10 del clasificador al girar en 1m35s551 en su segunda salida, mientras Gasly se quedaba en el 12° lugar con 1m35s644.

Leclerc saltó al primer puesto con un tiempo de 1m33s332 al cumplirse los primeros 20 minutos, relegando a Antonelli por tres décimas de diferencia, mientras que Hamilton iba camino de superar o igualar lo hecho por su compañero, pero chocó de frente con su Ferrari en la curva 22, la última del trazado.

Lewis Hamilton, Ferrari, tras su choque en Madring. Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Dirección de Carrera sacó rápidamente la bandera roja, pero el siete veces campeón mundial pudo retomar la marcha e intentó llegar a los pits pese a que el equipo le pedía que se detuviera debido a los daños en el SF-26. Hamilton finalmente lo hizo, lo que marcó el final de la sesión para él.

Pese a que el impacto no pareció muy severo, la barrera necesitó reparaciones que se extendieron por muchos minutos, lo que llevó a Dirección de Carrera a detener el reloj de la sesión cuando quedaban 15m38s para permitir a los pilotos y equipos volver a la pista una vez terminados los trabajos.

La bandera verde regresó 40 minutos después del choque de Hamilton y la demora fue una gran noticia para Arvid Lindblad, ya que el accidente que tuvo el viernes hizo que el equipo no llegara a reparar el coche para salir a la pista en la FP3, pero la extensa pausa jugó a su favor y pudo tener algunas vueltas antes de la clasificación.

Colapinto logró una vuelta de 1m34s957 al volver a la pista que lo hizo ascender al séptimo puesto, delante de Gasly por apenas 14 milésimas en un apretado duelo interno en Alpine, aunque pronto ambos serían relegados por las mejoras de otros pilotos hasta caer al 15° y 16° puesto, respectivamente.

Leclerc mejoró la referencia que él mismo había impuesto para liderar la sesión al marcar un tiempo de 1m32s963, y Antonelli quedaba a 0s297 de lo hecho por el piloto de Ferrari. El que sí pudo acercarse a Leclerc fue Norris, que marcó una vuelta de 1m33s033 para quedar a tan solo 70 milésimas.

A seis minutos del final, Antonelli saltó al primer puesto con una vuelta de 1m32s797, lo que sería definitivamente lo mejor de la práctica libre final, con 0s166 de distancia sobre Leclerc.

Colapinto mejoró su marca al girar en 1m34s346, con lo que ascendió a la décima posición, pero Bortoleto relegaría al argentino con una vuelta de 1m34s288. Por su parte, Checo Pérez giraba en 1m36s441, lo que lo dejaba solo por delante de Bottas y lejos de quien lo precedía, el Aston Martin de Lance Stroll.

Piastri se colocó en la tercera posición con un tiempo de 1m32s986 para quedar a 0s189 de Antonelli, seguido de Norris, Verstappen y Russell, que se ubicó sexto a siete décimas de lo hecho por su compañero en Mercedes.

Algunos pilotos estaban en sus intentos finales al entrar en el último minuto de la FP3 cuando Bearman chocó al golpear la parte interna de la pista entre las curvas 10 y 11 y causó una bandera roja que le puso punto final a la sesión.