Honda decide cambiar el motor de Alonso para la carrera de Singapur tras el difícil sábado

En la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, Aston Martin. Fernando Alonso, que quedó en 17.ª posición, declaró que al "no conseguí mejorar el ritmo" tal vez la mejor decisión sería cambiar la unidad de potencia, algo que finalmente han hecho.

En el Gran Premio de Singapur, los Aston Martin-Honda no están rindiendo como se esperaba. Al tratarse de un circuito urbano, la potencia no es un factor determinante. Por eso, se pensaba que tenían muchas posibilidades de luchar por los primeros puestos del pelotón medio, pero la situación ha sido distinta desde la carrera corta del sábado por la tarde.

En la carrera sprint no lograron puntuar y, en la sesión de clasificación celebrada a continuación, ambos monoplazas quedaron eliminados en la Q1.

"En la carrera sprint de hoy, hemos sacado el máximo partido al rendimiento del monoplaza y, gracias también a los abandonos de otros pilotos, hemos podido terminar en undécima posición", declaró Alonso tras la clasificación.

"Pero, por desgracia, en la clasificación se repitió el mismo guion que en la clasificación del sprint del día anterior y acabé en la 17.ª posición. En el último ataque pude rodar en una pista limpia y la gestión del equipo fue magnífica. Sin embargo, no conseguí aumentar el ritmo".

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Como medida para solucionar esto, Alonso y el equipo decidieron cambiar la unidad de potencia. "A la vista de este resultado, decidimos cambiar la unidad de potencia".

Por su parte, Mike Krack, director de operaciones en pista del equipo, explicó así el cambio de la unidad de potencia de Alonso.

"Basándonos en los comentarios de Fernando, decidimos cambiar su unidad de potencia".

"Mañana será una carrera larga. No se sabe lo que puede pasar. Tenemos que prepararnos bien y asegurarnos de aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", finalizó el directivo.