Hamilton: "Hasta ahora pude evitar incidentes con Verstappen"

Hamilton ha alcanzado una ventaja de 14 puntos sobre Verstappen en el campeonato después de ganar tres de las cuatro primeras carreras de este año.

Hamilton y Verstappen han ido rueda a rueda en algún momento de las cuatro carreras en medio de un comienzo de año muy reñido, lo que ha dado lugar a algunas peleas duras pero justas.

Verstappen hizo un adelantamiento agresivo sobre Hamilton en la curva 1 tanto en Imola como en Barcelona, y el británico dijo después de esta última carrera que "se aseguró" de dejar suficiente espacio.

El jefe de McLaren, Zak Brown, dijo antes de la carrera de este fin de semana en Mónaco que pensaba que es "cuestión de tiempo" que Hamilton y Verstappen chocaran mientras luchan en la pista.

Pero Hamilton dijo que no estaba seguro de que fuera algo inevitable, creyendo que había hecho bien en evitar cualquier incidente, y que Verstappen quizás tenía más que demostrar.

"No lo sé, creo que he hecho bien en evitar todos los incidentes hasta ahora", dijo Hamilton.

"Nos quedan 19 más y podríamos tocarnos. Esperemos que no".

"Creo que lo bueno es que creo que hay una cantidad equilibrada de respeto entre nosotros. Creo que quizás, él siente que tiene mucho que demostrar. Yo no estoy necesariamente en el mismo barco".

"Y yo tengo una mentalidad más a largo plazo, es un maratón, no un sprint. Por eso tengo las estadísticas que tengo".

"Seguiré con eso, y haré todo lo posible para que no nos toquemos".

A pesar de hacer su mejor comienzo en una campaña de F1, Hamilton y su equipo Mercedes han enfrentado posiblemente su desafío más difícil en las últimas cinco temporadas, cortesía de Verstappen y Red Bull.

El equipo creyó que estaba en desventaja frente a Red Bull tras las pruebas de pretemporada, pero Hamilton dijo que eso no tuvo ningún impacto en su enfoque hacia la temporada.

"Creo que cada año, tu objetivo es extraer absolutamente todo", dijo Hamilton.

"Nunca hay un año en el que llegues, ya sea con dos décimas, medio segundo, nada... nunca piensas: 'voy a dar un poco menos'", dijo Hamilton.

"Todos los años lo das absolutamente todo, y a veces, las cosas no salen como se planean. Puedes distraerte con ciertas cosas. No aprovechas las oportunidades, puede que no seas siempre tan completo como te gustaría".

"Este año, no es necesariamente el caso. Empezó como yo quería. Me he adaptado a todo el desbarajuste de la pandemia, a cómo sacar el máximo partido".

"Estoy más en forma que nunca, ya que he tenido más tiempo naturalmente para entrenar y para trabajar en el aspecto mental y en la comprensión del coche.

"Creo que, en general, he subido el listón dentro de mí, y ese es nuestro objetivo como equipo".

