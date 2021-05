Sergio Pérez: "Red Bull no me presiona, yo lo hago"

El piloto mexicano llega a la quinta cita del campeonato 2021 de Fórmula 1 luego de un paso por España que no resultó como esperaba, siendo quinto en la carrera después de iniciar octavo. En contrapartida, su compañero de equipo, Max Verstappen, finalizó segundo después de ser un contendiente al triunfo una vez más.

Pérez hasta ahora tiene un cuarto puesto –obtenido en el GP de Portugal- como su mejor resultado en Red Bull, cuyos jefes ya dijeron que necesitan tenerlo más arriba en la carreras para poder presionar a Mercedes.

Sin embargo, consultado este miércoles en la conferencia de prensa de Mónaco si siente presión por parte del equipo, "Checo" respondió que no es así y que en todo caso es él quien se empuja a más.

"Toda la presión viene de mí mismo. Quiero sacar el máximo potencial del coche al nivel en el que el equipo está funcionando. El equipo no me ha puesto ninguna presión. Sé qué tipo de trabajo tengo que hacer, así que no tienen que decirme qué hacer".

La sesión de clasificación es un aspecto clave en el fin de semana de Mónaco para aspirar a un buen resultado en la carrera, debido a lo difícil que resulta adelantar en este circuito. Hasta ahora en la temporada, Pérez tuvo dos sábados difíciles –en Bahréin y España- y dos positivos, superando a Verstappen en Imola y quedando a una décima del holandés en Portugal.

El piloto de Guadalajara reconoce que aún tiene mucho espacio por mejorar en clasificación y puntualmente desea dejar atrás la sesión de España, cuando quedó a casi un segundo de su compañero.

"Bueno, yo diría que hay muchas mejoras por venir", dijo sobre cuánto puede avanzar los sábados. "Creo que tengo un montón de espacio para mejorar. Cada fin de semana definitivamente estoy aprendiendo más sobre el coche. Creo que España, obviamente, el sábado fue una excepción. Así que en las tres primeras carreras creo que hemos estado haciendo buenos progresos y de España... simplemente olvidé el sábado y seguí adelante".

Cuando se le preguntó sobre la importancia de la cita de Mónaco, Pérez advierte que se trata de un fin de semana clave, ya que ganar confianza en este circuito le sería de mucha ayuda para el resto del campeonato.

"Necesitas esa confianza con tu coche en Mónaco, así que si soy capaz de construir eso a lo largo del fin de semana, y realmente me siento a gusto con el coche, entonces será muy bueno para el resto de la temporada".

"Si eres capaz de conseguir esa confianza en Mónaco, puedes conseguirla en cualquier otro sitio. Es un fin de semana muy importante para mí en ese sentido para poder construir y conseguir esa confianza con el coche, que no tengo ahora. Espero que podamos hacer un buen fin de semana aquí", explicó.

Por último, "Checo" indicó que no espera que se repita la molestia en el hombro que lo afectó el sábado en el GP de España: "No, en absoluto. Creo que fue algo puntual, y debería volver al 100% este fin de semana".

Galería: Las fotos del miércoles del Gran Premio de Mónaco

Yates en el puerto de Montecarlo 1 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yates en el puerto de Montecarlo 2 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yates en el puerto de Montecarlo 3 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yates en el puerto de Montecarlo 4 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yates en el puerto de Montecarlo 5 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 6 / 48 Foto de: FIA Pool Nikita Mazepin, Haas F1 7 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams, y Lance Stroll, Aston Martin 8 / 48 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams 9 / 48 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams 10 / 48 Foto de: FIA Pool Mick Schumacher, Haas F1 11 / 48 Foto de: FIA Pool Mick Schumacher, Haas F1 12 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 13 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 14 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 15 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 16 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 17 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 18 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 19 / 48 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 20 / 48 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 21 / 48 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes 22 / 48 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren 23 / 48 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren 24 / 48 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Aston Martin 25 / 48 Foto de: FIA Pool Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 26 / 48 Foto de: FIA Pool Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, y Mick Schumacher, Haas F1 27 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 28 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams, y Mick Schumacher, Haas F1 29 / 48 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams 30 / 48 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams 31 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, y Lewis Hamilton, Mercedes 32 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 33 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 34 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 35 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 36 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 37 / 48 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 38 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 39 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 40 / 48 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 41 / 48 Foto de: FIA Pool Automobile Club de Monaco 42 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 43 / 48 Foto de: FIA Pool Un taxi Tesla en el circuito de Montecarlo 44 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Un policía con el Safety Car en Mónaco 45 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri, y Esteban Ocon, Alpine F1 46 / 48 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, y Esteban Ocon, Alpine F1 47 / 48 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 48 / 48 Foto de: FIA Pool

