Hamilton critica la forma en que se desarrollan las juntas de pilotos

En la víspera del Gran Premio de Australia 2022 y como viene siendo habitual antes de cada evento desde hace unas cuantas temporadas, los pilotos y el personal de la FIA se reunieron en el tradicional briefing de pilotos que ya ha adquirido una trascendencia más que relevante.

Además de discutir las maniobras permitidas detrás del coche de seguridad, los representantes del órgano rector de la máxima categoría del automovilismo recordaron a los pilotos que estaba prohibido llevar piercings y joyas mientras pilotaban sus coches.

El otro de los puntos del día también causó mucha polémica entre algunos pilotos y, a diferencia de lo anterior, la FIA directamente avisó a los pilotos de que serían sancionados si descubrían que algunos de ellos utilizaban ropa interior sin la homologación de la FIA.

Lewis Hamilton, que estuvo presente en la reunión, fue uno de los más sorprendidos por todos los temas que se trataron durante la reunión y así lo hizo saber públicamente, criticando abiertamente lo sucedido antes del GP de Australia.

Más allá de sus quejas respecto a los temas que la FIA llevó al briefing de pilotos en el Gran Premio de Australia, Hamilton afirmó que se sintió incómodo hablando de temas que consideraba muy intrascendentes y, además, reveló la falta de mascarillas de protección durante toda la sesión.

"Fue la sesión informativa para pilotos más larga que he tenido en mi vida... Y eso que llevo aquí mucho tiempo compitiendo, pero nunca había estado en una sesión informativa tan larga".

"Además, no todos llevaban puesta una mascarilla. Algunos de los pilotos sí la llevaban, pero la mayoría de los chicos de la FIA no la llevaban y la verdad es que eso me hizo sentir incómodo".

"Y no entiendo por qué discutimos todas estas pequeñas cosas como lo de la ropa interior. ¿Crees que realmente necesitamos hablar de esto? Pero bueno, incluso después de todas estas conversaciones no siento que la forma de controlarnos se haya vuelto más estricta".

Lewis Hamilton fue uno de los pilotos más afectados por ambos temas que la FIA llevó al briefing de pilotos, ya que el piloto británico siempre pilota con pendientes y joyas, pero la reunión pareció no afectarle, porque se negó a quitarse sus pertenencias durante el evento.