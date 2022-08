Presidente de FIA confía en un acuerdo en el caso Piastri-Alpine

El director ejecutivo de la FIA, Mohammed bin Sulayem, se ha pronunciado por primera vez sobre el conflicto entre el equipo Alpine y su piloto reserva Oscar Piastri.

Recordemos que después de que Fernando Alonso anunciara su retirada al final de la temporada de la escudería francesa para integrarse a Aston Martin, donde quedará vacante la posición ante la salida de la Fórmula 1 de Sebastian Vettel; Alpine se apresuró a nombrar al joven australiano Oscar Piastri como su sucesor. Sin embargo, el propio Piasri no tardó en desmentir esta información, afirmando que no competirá con ellos. Se rumorea que tiene contrato con otro equipo, probablemente McLaren, el cual fue firmado en un lapso donde parecía que el australiano no tendría oportunidad de ascender a la F1 en 2022.

"La FIA tiene un consejo para disputas contractuales y existe específicamente para decidir qué contrato es superior si un piloto tiene dos acuerdos con diferentes equipos", recordó Bin Sulayem al hablar del asunto "Ahora confiamos en que los miembros tomen una decisión que ponga fin a este conflicto".

Este consejo se creó a principios de los años 90 por culpa de Michael Schumacher, que consiguió firmar un contrato con Jordan, pero luego pasó a Benetton, equipo de Flavio Briatore. La junta de contratos está formada por abogados profesionales.

El problema, sin embargo, es que esta junta de la FIA podría negarse a investigar el caso de Piastri, ya que existe el rumor de que no tiene ni ha tenido nunca ningún contrato con el equipo Alpine. Piastri es miembro del programa junior Alpine y, como tal, figura como miembro de reserva del equipo.

Por lo tanto, esto podría llevar a que el acuerdo sea con el equipo juvenil y no con la escudería de la máxima categoría, por lo que el tema tendría que resolverse en otros tribunales porque será la Academia quienes podrían demandar al australiano para exigirle firmar un contrato ya con el equipo para 2023, o bien obtener una indemización.