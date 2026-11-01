Fórmula 1 GP de México

Hadjar no puede creer "lo rápido que es el coche" en México tras los problemas del viernes

Tras terminar 7.º en la clasificación, Isack Hadjar no se explica por qué su Red Bull es en realidad tan rápido pese a los grandes problemas de equilibrio

Alexis Hoffmann Ronald Vording

Publicado: 1 nov 2026, 2:37

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

A pesar del séptimo lugar en la clasificación del Gran Premio de México, Isack Hadjar está lejos de estar satisfecho con su Red Bull. El piloto de 22 años se muestra aún más sorprendido por lo rápido que, a pesar de todo, parece ser su RB22. "Sinceramente, no puedo creer lo rápido que es el auto", declaró tras la clasificación.

"Especialmente cuando pienso en lo mala que fue realmente mi vuelta o con qué problemas de balance estamos luchando. El auto simplemente era muy rápido".

Según Hadjar, tanto él como Verstappen sufren en México principalmente con los frenos. Mientras que en la curva 13 se bloquean las ruedas delanteras al frenar, en la curva anterior (la 12) son las ruedas traseras. En consecuencia, resulta difícil encontrar una buena solución de compromiso.

"Cuando empujas al máximo", señaló Hadjar, "simplemente se te bloquea todo. Es realmente difícil. Es simplemente muy difícil de conducir".

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El director técnico Pierre Waché había hablado el viernes sobre los problemas de balance. La esperanza de resolver estos inconvenientes para la clasificación y así ayudar un poco a los pilotos no se hizo realidad.

Sin embargo, Hadjar debe admitir con asombro: "¡No me faltan ni cuatro décimas de segundo para la pole, y mi vuelta fue terrible! Quiero decir, eso es bueno, son buenas noticias".

"El auto es fuerte", enfatizó el piloto de Red Bull. "Simplemente tenemos que dar con el balance adecuado. Incluso da la sensación de que dimos un paso hacia atrás en comparación con ayer. Pero el auto simplemente es rápido".

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El viernes, el piloto de Red Bull tuvo que lidiar con problemas técnicos. En consecuencia, en el equipo austriaco pudieron realizar muy pocas prácticas de arrancada. "Esta mañana tuvimos un par de buenas prácticas", dijo Hadjar. "Se sintieron bastante bien. Veremos cómo se ve mañana. Sin duda las vamos a necesitar".

Adelantar en la Ciudad de México no será nada sencillo. El circuito a mayor altitud del calendario presenta una gran cantidad de desafíos, especialmente para los motores, debido a la menor densidad del aire.

Pilotos como Charles Leclerc pronostican por ello que, incluso con el Overtake Mode, será difícil superar a los rivales en pista.

Fuera de la pista, Hadjar tuvo que lidiar este fin de semana con una escena insólita en el paddock. Se produjo un incidente con un aficionado que se acercó demasiado al piloto de Red Bull. Hadjar solo recibió una advertencia por el suceso y puede concentrarse por completo en el Gran Premio de México.

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