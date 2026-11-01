Fórmula 1 GP de México

Lawson descalificado del sábado del GP de México; Colapinto y Checo Pérez ganan lugares en la parrilla

Liam Lawson fue descalificado de la sesión de clasificación tras una sanción en el sistema híbrido que ha beneficiado a todos los pilotos de la parrilla, incluyendo los latinos Franco Colapinto y Sergio Pérez.

Luis Ramírez

Publicado: 1 nov 2026, 1:22

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida del Gran Premio de la Ciudad de México ha sufrido modificaciones luego de que el neozelandés Liam Lawson fue descalificado de la sesión de clasificación de este sábado. El piloto de Racing Bulls, quien resultó octavo en la sesión, perdió sus tiempos luego de que su coche no pasó la revisión posterior.

Lawson ya encaraba la carrera con una penalización de un puesto en la parrilla por un incidente con Max Verstappen durante la segunda práctica libre del viernes, donde el holandés de Red Bull también estaba sancionado.

Sin embargo, este fallo reglamentario lo traslada automáticamente al fondo de la parrilla luego de que se detectó que el sistema de recuperación de energía, el MGU-K no alcanzó la tasa de reducción de despliegue reglamentaria.

Explicación oficial de la descalificación de Lawson en México

“Los Comisarios escucharon a los representantes del equipo del auto 30 (Liam Lawson), al piloto, al Director Deportivo de Monoplazas y a los miembros del equipo técnico de la FIA, incluido el Delegado Técnico de la FIA.

“Las pruebas presentadas, que fueron aceptadas por todas las partes presentes, mostraron que después de la línea de control al final de su vuelta más rápida en la Q2, el piloto no levantó el acelerador de inmediato. Esto dio como resultado que no se alcanzara la tasa de reducción de despliegue del MGU-K requerida para lograr el 'escalón descendente' ('step down') reglamentado.

“El equipo argumentó que esto no proporcionó ninguna ventaja de rendimiento; sin embargo, está claro que el incumplimiento del Reglamento Técnico no se excusa aunque no se obtenga una ventaja de rendimiento. Además, este reglamento exige que un automóvil debe cumplir con él en todo momento durante un evento.

“Los Comisarios señalan en particular que el equipo reveló por sí mismo la infracción; sin embargo, existen multitud de precedentes que nos exigen, a pesar de todas las circunstancias atenuantes, imponer una sanción de Descalificación cuando un automóvil no cumple con el Reglamento Técnico."

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¿En qué posición arrancará Franco Colapinto tras la sanción a Lawson?

La descalificación del neozelandés alcanzó a Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine, quien había concluido una destacada actuación en la sesión clasificatoria ubicándose en el lugar 12 de la Q2, avanza al puesto 11 de la parrilla justo detrás de Nico Hulkenberg y detrás de Oscar Piastri.

¿En qué posición arrancará Checo Pérez en el GP de México tras la sanción?

Con la descalificación de Lawson, Sergio Pérez gana un lugar en la parrilla de salida y arrancará desde la posición 22. A pesar de haber clasificado originalmente en la posición 21 luego de un sábado inicial complejo en el que tuvo que cambiar la unidad de potencia de cara a la clasificación y perdió el tiempo de la FP3.

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