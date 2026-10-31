Fórmula 1 GP de México

La parrilla de salida para el GP de México de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Federico Faturos

Edited: 31 oct 2026, 22:18

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida para el GP de México de F1 2026

1

Lewis Hamilton

(Ferrari)

2

George Russell

(Mercedes)

3

Charles Leclerc

(Ferrari)

4

Kimi Antonelli

(Mercedes)

5

Max Verstappen

(Red Bull)

6

Lando Norris

(McLaren)

7

Isack Hadjar

(Red Bull)

8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

9

Liam Lawson

(Racing Bulls)

10

Pierre Gasly

(Alpine)

11

Nico Hülkenberg

(Audi)

12

Franco Colapinto

(Alpine)

13

Oscar Piastri

(McLaren)

14

Gabriel Bortoleto

(Audi)

15

Oliver Bearman

(Haas)

16

Carlos Sainz

(Williams)

17

Alexander Albon

(Williams)

18

Fernando Alonso

(Aston Martin)

19

Ryo Hirakawa

(Haas)

20

Lance Stroll

(Aston Martin)

21

Sergio Pérez

(Cadillac)

22

Valtteri Bottas

(Cadillac)

Max Verstappen tiene una posición de penalización por el incidente con Liam Lawson en la FP2 del viernes.

Liam Lawson tiene una posición de penalización por el incidente con Max Verstappen en la FP2 del viernes

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de México de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 12° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de México. El argentino llegó hasta la Q2, donde marcó un tiempo de 1m17s640 para ocupar un lugar en la sexta fila de la parrilla.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de México de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 21° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de México. El piloto de Cadillac marcó un mejor tiempo personal de 1m19s105 que lo dejó 21° en la Q1 para terminar delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Fórmula 1 - GP de México - Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

1'16.728

S 201.939 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.148

1'16.876

0.148 S 201.550 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.216

1'16.944

0.068 S 201.372 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.225

1'16.953

0.009 S 201.348 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.299

1'17.027

0.074 S 201.155 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.319

1'17.047

0.020 S 201.103 7 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.405

1'17.133

0.086 S 200.879 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.407

1'17.135

0.002 S 200.873 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.479

1'17.207

0.072 S 200.686 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 14

+0.550

1'17.278

0.071 S 200.502 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.578

1'17.306

0.028 S 200.429 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+0.912

1'17.640

0.334 S 199.567 13 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.918

1'17.646

0.006 S 199.551 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+0.952

1'17.680

0.034 S 199.464 15 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+1.355

1'18.083

0.403 S 198.434 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.157

1'18.885

0.802 S 196.417 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de México - Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 7

1'17.341

S 200.338 2 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+0.044

1'17.385

0.044 S 200.224 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.165

1'17.506

0.121 S 199.912 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.153 S 199.518 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.000 S 199.518 6 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.386

1'17.727

0.068 S 199.343 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.392

1'17.733

0.006 S 199.328 8 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.527

1'17.868

0.135 S 198.982 9 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.577

1'17.918

0.050 S 198.855 10 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 5

+0.601

1'17.942

0.024 S 198.793 11 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+0.742

1'18.083

0.141 S 198.434 12 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.756

1'18.097

0.014 S 198.399 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 8

+0.853

1'18.194

0.097 S 198.153 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.869

1'18.210

0.016 S 198.112 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+1.176

1'18.517

0.307 S 197.338 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.180

1'18.521

0.004 S 197.328 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12

+1.289

1'18.630

0.109 S 197.054 18 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 4

+1.567

1'18.908

0.278 S 196.360 19 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 10

+1.617

1'18.958

0.050 S 196.235 20 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 10

+1.731

1'19.072

0.114 S 195.953 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.764

1'19.105

0.033 S 195.871 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.511

1'19.852

0.747 S 194.038 Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo y esperado túnel de viento de F1

Artículo siguiente Hamilton logra en el GP de México su primera pole con Ferrari; Colapinto es 12° y Checo Pérez, 21°

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





Hamilton logra en el GP de México su primera pole con Ferrari; Colapinto es 12° y Checo Pérez, 21°



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 min



Hamilton logra en el GP de México su primera pole con Ferrari; Colapinto es 12° y Checo Pérez, 21°





Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 h



Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez





Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



22 h



Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"

Últimas noticias





Hamilton logra en el GP de México su primera pole con Ferrari; Colapinto es 12° y Checo Pérez, 21°



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 min



Hamilton logra en el GP de México su primera pole con Ferrari; Colapinto es 12° y Checo Pérez, 21°





La parrilla de salida para el GP de México de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



9 min



La parrilla de salida para el GP de México de F1 2026





Parrilla de salida de NASCAR Cup en Martinsville: Denny Hamlin vuela hacia la pole



NASCAR Cup



NAS NASCAR Cup



Martinsville II



1 h



Parrilla de salida de NASCAR Cup en Martinsville: Denny Hamlin vuela hacia la pole





Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo y esperado túnel de viento de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo y esperado túnel de viento de F1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete