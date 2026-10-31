Fórmula 1 GP de México

Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México

El argentino clasificó 12° con Alpine y señaló que la falta de confianza al volante del Alpine en la parte final de la vuelta le costó tiempo en la clasificación para el Gran Premio de México.

Luis Ramírez

Edited: 31 oct 2026, 22:47

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto identificó la parte final de la vuelta como el principal obstáculo para avanzar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de México. El piloto de Alpine terminó 12° en el Autódromo Hermanos Rodríguez y explicó que no consiguió encontrar la confianza necesaria para aprovechar ese sector en su último intento.

El argentino había comenzado su actividad del fin de semana en la segunda práctica del viernes, después de ceder su coche a Gabriele Minì en la FP1. Según reconoció, esa menor preparación también influyó en las dificultades que encontró en el trazado mexicano.

"Sí, creo que me costó por no haber hecho la FP1. No ha sido una pista fácil este fin de semana. Creo que me faltó un poco hacia el final de la vuelta, que es donde, en general, perdí la mayor cantidad de tiempo", explicó tras la clasificación ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Colapinto registró 1m18s517 en la Q1 para avanzar a la segunda fase. Allí comenzó con una vuelta de 1m18s269 y mejoró a 1m17s640 en su intento definitivo, un progreso de 0s629 que lo dejó detrás del Audi de Nico Hulkenberg y por delante del McLaren de Oscar Piastri.

Su compañero, Pierre Gasly, consiguió entrar en la Q3 con un tiempo de 1m17s278 y una vez allí terminó décimo. Consultado sobre dónde encontraba la diferencia con el francés, Colapinto volvió a apuntar al cierre de la vuelta.

"En la última parte de la vuelta tuve dificultades. Me faltó un poco de confianza ahí y hoy no pude hacerlo bien", señaló.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pese a la eliminación, el argentino destacó que su posición de salida lo mantiene cerca de la zona de puntos y confió en poder avanzar durante la carrera.

"No fue lo mejor, pero creo que lo intentamos. Ojalá mañana tengamos una mejor carrera; intentaremos ir hacia adelante. No estamos lejos de los puntos desde donde largamos, así que intentaremos hacer una buena carrera", sostuvo.

Las dificultades para controlar el coche en México

Colapinto también describió las exigencias de conducir en un circuito donde la altitud -el Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar- reduce la carga aerodinámica disponible. Los bloqueos de neumáticos y el sobrecalentamiento aparecen entre los desafíos que deben gestionar los pilotos.

"Es muy complicado. Es muy fácil bloquear y es muy fácil sobrecalentar los neumáticos. No es una de las pistas más fáciles", explicó.

Dentro de ese panorama, destacó especialmente la frenada de la curva 12, donde aseguró que este año llegan a una velocidad considerablemente mayor por el despliegue de energía.

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"Diría que es una de las curvas más difíciles, pero también porque este año desplegamos mucha energía antes de la curva 12. Llegamos quizás 25 km/h más rápido que el año pasado, así que la frenada se siente mucho más complicada con la poca carga aerodinámica y esa velocidad adicional", detalló.

El argentino sí encontró una mejora en el nuevo asfalto de ese sector, tanto por la adherencia como por la reducción de los baches.

"Sí, mejoró. Creo que, en general, se siente un poco mejor en términos de agarre y tiene un poco menos de baches, así que está mejor", afirmó.

Con la clasificación terminada, Colapinto centró su atención en las oportunidades que puede ofrecer una carrera larga y una salida con un extenso recorrido hasta la primera frenada.

"Ahora nos concentraremos en mañana, por supuesto. Creo que hay mucho en juego. La carrera es larga, siempre hay un largo camino hasta la curva uno y creo que podemos intentarlo y, con suerte, sumar algunos puntos", concluyó.

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