Hadjar, molesto con Antonelli: "Está muy nervioso, aunque tiene un cohete"
Isack Hadjar, víctima de una maniobra de Kimi Antonelli en la primera vuelta de la carrera sprint de Shanghái, criticó la impaciencia del piloto de Mercedes.
Los primeros puntos de Isack Hadjar con Red Bull tendrán que esperar un poco más. Decimoquinto en la carrera sprint del Gran Premio de China, en Shanghái, el francés tuvo durante un tiempo la oportunidad de estrenar su cuenta de puntos, pero la carrera se complicó desde el principio para él.
Tras salir mejor que Max Verstappen, para quien la salida fue catastrófica, se vio a merced de un Kimi Antonelli que también quería compensar su mala salida. Pero el italiano se metió de forma demasiado agresiva por el interior del piloto francés, provocando daños en su monoplaza.
Una situación doblemente lamentable, ya que Red Bull había apostado por los neumáticos blandos en el monoplaza de Isack Hadjar, quien acabó pagando el precio de la intervención del coche de seguridad.
Kimi Antonelli, por su parte, se vio rápidamente en el punto de mira de los comisarios, que le impusieron una penalización de 10 segundos, parcialmente anulada por la neutralización que le permitió pasar por boxes. El italiano, quinto al llegar a meta, provocó en cualquier caso la incomprensión de un Isack Hadjar bastante molesto por la situación.
"Queríamos ver cómo iban a funcionar los neumáticos blandos, y con el fondo plano completamente destrozado, no se puede trabajar", se lamentó ante los micrófonos de Canal+. "No entiendo por qué está tan alterado cuando tiene un cohete y va a remontar de todas formas... Bueno, estas cosas pasan".
Antonelli «totalmente responsable»
Kimi Antonelli ha sido sancionado por los comisarios.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
En su informe, los comisarios justificaron la sanción impuesta a Kimi Antonelli alegando que era "totalmente responsable" del choque.
"El coche n.º 6 intentó adelantar al coche n.º 12 por el exterior en la curva 6", recordaron. "El coche n.º 6 tenía el eje delantero por delante del del coche n.º 12 antes de la trazada. Al aplicar las directrices sobre normas de conducción, el coche n.º 6 había adquirido, por tanto, el derecho a espacio de carrera por el interior".
"Los elementos examinados han demostrado que el coche n.º 12 bloqueó una rueda trasera al acercarse a la trazada y subviró hacia el costado del coche n.º 6, lo que tuvo como consecuencia empujar al coche n.º 6 hacia fuera, más allá del borde de la pista, y hacerle perder una posición en beneficio del coche n.º 12.
«Los comisarios determinaron que el piloto del coche n.º 12 era el único responsable de la colisión y le impusieron la sanción prevista".
Al ser preguntado más tarde sobre el resto del fin de semana, Isack Hadjar se mostró poco optimista: "Hay cosas que cambiar, pero no esperamos ganar ni un segundo, será largo..."
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