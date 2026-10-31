Fórmula 1 GP de México
Hadjar citado por los comisarios tras empujar a un aficionado en México
El piloto de Red Bull tendrá que ver a los comisarios el sábado temprano en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras aventar a un aficionado.
Luis Ramírez
Publicado: 31 oct 2026, 4:32
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
El piloto francés Isack Hadjar tendrá que comparecer ante los comisarios del Gran Premio de la Ciudad de México luego de que empujara a un aficionado que intentó acercarse a él, un incidente que se hizo viral y por el cual podría ser sancionado el sábado.
El choque con el fanático no pasó desapercibido para la Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo que emitió un comunicado para informar al piloto de Red Bull que tendrá que asistir con los comisarios antes de la tercera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
De acuerdo con el comunicado, el piloto del auto número 6, Isack Hadjar, junto a un representante de su escudería, deberá comparecer formalmente este sábado 31 de octubre de 2026 a las 10:15 horas (tiempo local).
El llamado a declarar responde a una posible infracción del Artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA, clasificado bajo el concepto de mala conducta, en relación con los hechos registrados durante este viernes dentro de las instalaciones del paddock de la Fórmula 1.
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Este apartado del reglamento sanciona cualquier tipo de comportamiento físico o verbal inadecuado, hostil o irrespetuoso cometido contra oficiales, miembros de los equipos, prensa o espectadores dentro de un evento oficial.
Si las acciones de Hadjar al apartar al aficionado ameritan una amonestación, una sanción económica o una penalización deportiva.
Hadjar se encontraba camino a la primera práctica libre cuando un aficionado intentó tomarse una fotografía con él. La imagen en redes sociales mostraba como el francés apartaba al espectador al considerar que estaba invadiendo su espacio luego de que el fanático lo intentara abrazar para una selfie.
Cabe destacar que los accesos al paddock son distribuidos por la FIA y, en el caso de aquellos que pertenecen al Paddock Club, vendidos directamente por la Fórmula 1.
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