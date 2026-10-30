Fórmula 1 GP de México

Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de México de F1 2026

Estos son los resultados completos de la FP1 y la FP2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.

Federico Faturos

Publicado: 30 oct 2026, 23:24

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc dominó los entrenamientos del viernes del Gran Premio de México de Fórmula 1 2026 al liderar las dos sesiones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Ferrari marcó 1m18s128 en la FP1 y mejoró a 1m17s827 en la FP2.

Kimi Antonelli fue segundo en el primer ensayo, seguido por Frederik Vesti, Lewis Hamilton y Ayumu Iwasa. La sesión contó con pilotos novatos en todos los equipos, excepto Ferrari, por lo que varios titulares comenzaron su actividad por la tarde.

En la FP2, Lando Norris quedó segundo, a 0s103 de Leclerc, seguido por George Russell y Antonelli. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron los seis primeros, mientras que Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Liam Lawson y Oscar Piastri cerraron el top 10. Hamilton terminó 11° después de sufrir un problema mecánico.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas del GP de México?

El argentino no participó en la FP1, ya que cedió su Alpine a Gabriele Minì. En su primera sesión del fin de semana, durante la tarde, terminó 16° con un mejor tiempo de 1m19s132, a 1s305 de Leclerc.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas del GP de México?

El mexicano se ubicó 17° en el primer entrenamiento y 18° en el segundo, en el que registró 1m19s406 con su Cadillac. Pérez afrontó la jornada afectado por una indisposición que también le impidió participar en actividades con los aficionados y atender a la prensa.

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Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

1'17.827

S 199.087 2 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

+0.103

1'17.930

0.103 S 198.824 3 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.106

1'17.933

0.003 S 198.816 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 33

+0.217

1'18.044

0.111 S 198.534 5 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 26

+0.311

1'18.138

0.094 S 198.295 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 31

+0.410

1'18.237

0.099 S 198.044 7 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 34

+0.562

1'18.389

0.152 S 197.660 8 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+0.580

1'18.407

0.018 S 197.615 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 32

+0.628

1'18.455

0.048 S 197.494 10 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 31

+0.642

1'18.469

0.014 S 197.458 11 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 13

+0.685

1'18.512

0.043 S 197.350 12 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 30

+0.769

1'18.596

0.084 S 197.139 13 E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 32

+0.947

1'18.774

0.178 S 196.694 14 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 32

+1.022

1'18.849

0.075 S 196.507 15 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 35

+1.196

1'19.023

0.174 S 196.074 16 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+1.305

1'19.132

0.109 S 195.804 17 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 28

+1.421

1'19.248

0.116 S 195.517 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 33

+1.579

1'19.406

0.158 S 195.128 19 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.751

1'19.578

0.172 S 194.707 20 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 24

+1.804

1'19.631

0.053 S 194.577 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33

+2.338

1'20.165

0.534 S 193.281 22 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+2.347

1'20.174

0.009 S 193.259 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de México - 1° Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

S 198.320 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

0.659 S 196.661 3 F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

0.074 S 196.477 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

0.005 S 196.464 5 A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

0.247 M 195.851 6 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

0.097 S 195.611 7 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

0.147 M 195.249 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

0.019 S 195.202 9 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

0.036 M 195.114 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

0.066 S 194.952 11 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+1.417

1'19.545

0.067 S 194.787 12

N. Tsolov Racing Bulls

91 RB Red Bull 29

+1.476

1'19.604

0.059 S 194.643 13 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.480

1'19.608

0.004 M 194.633 14

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 22

+1.818

1'19.946

0.338 S 193.810 15 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 30

+1.854

1'19.982

0.036 M 193.723 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+1.878

1'20.006

0.024 M 193.665 17

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 25

+2.107

1'20.235

0.229 S 193.112 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 31

+2.267

1'20.395

0.160 M 192.728 19 J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 15

+2.675

1'20.803

0.408 M 191.755 20 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 33

+2.741

1'20.869

0.066 M 191.598 21

F. Slater Audi

98 Audi Audi 14

+2.817

1'20.945

0.076 H 191.418 22 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 30

+3.237

1'21.365

0.420 M 190.430 Ver los resultados completos

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