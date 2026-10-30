Fórmula 1 GP de México

La FIA aplica una multa a Audi tras el viernes del GP de México

La escudería deberá pagar 7.500 euros por enviar a Freddie Slater a la pista durante la FP1 con un ventilador de refrigeración todavía colocado en la entrada del radiador derecho.

Federico Faturos

Publicado: 30 oct 2026, 23:35

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Freddie Slater, Audi F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Audi recibió una multa de 7.500 euros después de que los comisarios deportivos del Gran Premio de México determinaran que el equipo dejó salir el coche de Freddie Slater en condiciones inseguras durante el primer entrenamiento libre del viernes.

El británico, que participó en la sesión al volante del monoplaza de Gabriel Bortoleto, salió del garaje con un ventilador de refrigeración todavía conectado a la entrada del radiador derecho. El incidente ocurrió a los 26 minutos de iniciada la primera sesión, y obligó al equipo a indicarle que regresara a boxes.

Tras recibir un informe del director de carrera, los comisarios convocaron a un representante de Audi y revisaron las imágenes de video para evaluar lo sucedido.

Según consta en la resolución, el representante del equipo explicó que, al advertir que el ventilador seguía colocado, consultó con los ingenieros para determinar si era seguro completar la vuelta. La respuesta fue afirmativa y, posteriormente, el equipo ordenó a Slater entrar a boxes.

Los comisarios también confirmaron que el piloto desconocía el problema mientras estaba en pista.

Aunque el dispositivo permaneció sujeto al coche, el riesgo de que se desprendiera fue determinante para imponer la sanción económica. La resolución señala que esa posibilidad existía y recuerda un episodio similar ocurrido durante el Gran Premio de Australia de esta temporada con el Mercedes de Kimi Antonelli, en el que un ventilador sí se desprendió del monoplaza. Por ese motivo, los comisarios aplicaron una penalización similar a la que había recibido el coche número 12 en aquella ocasión.

Audi fue considerado responsable de infringir el artículo B1.6.2b.i del reglamento de Fórmula 1 de la FIA. La decisión establece una multa para la escudería, sin una penalización deportiva para Slater.

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