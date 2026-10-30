Fórmula 1 GP de México

Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México

Los pilotos de Red Bull y Racing Bulls fueron citados por una presunta conducción errática durante el incidente que provocó una bandera roja en el segundo entrenamiento del viernes tras un contacto en la zona del estadio.

Federico Faturos

Edited: 30 oct 2026, 23:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen y Liam Lawson deberán comparecer ante los comisarios deportivos del Gran Premio de México después del incidente que protagonizaron durante la segunda práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los dos pilotos fueron convocados para las 17:45, hora local, junto con un representante de sus respectivos equipos. Las citaciones señalan una presunta infracción del artículo 2 e) del capítulo IV del Apéndice L del Código Deportivo Internacional de la FIA, relacionada con una conducción errática a las 16:11.

El episodio ocurrió durante la primera parte de la FP2, cuando Verstappen y Lawson llegaron a la par a la zona del estadio y continuaron juntos por las primeras curvas de ese sector.

La disputa terminó con un contacto entre el Red Bull del neerlandés y el Racing Bulls del neozelandés, que dejó escombros sobre el asfalto y obligó a detener la sesión con bandera roja a los 13 minutos de actividad.

VIDEO: Así fue el incidente entre Verstappen y Lawson en la práctica 2 de México

Los pilotos volvieron a disponer de la pista unos cinco minutos después, cuando se reanudó el entrenamiento y comenzaron los primeros simulacros de clasificación con neumáticos blandos.

Al término de la práctica, Verstappen se ubicó quinto, por delante de su compañero Isack Hadjar, mientras que Lawson terminó noveno. Charles Leclerc lideró la sesión para Ferrari, seguido por Lando Norris y George Russell.

La resolución de los comisarios determinará si el comportamiento de alguno de los dos pilotos durante el incidente merece una penalización.

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