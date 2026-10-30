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Hadjar admite que se excedió al criticar a Red Bull tras el GP de Estados Unidos

Hadjar admite que reaccionó de forma algo emocional, aunque sus puntos de Austin siguen siendo válidos: Red Bull no fue lo suficientemente “abierto de mente” en lo que respecta a la estrategia y aún necesita trabajar en sus salidas

Ronald Vording

Publicado: 30 oct 2026, 11:44

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Tras el Gran Premio de Estados Unidos, Hadjar se mostró crítico con la ejecución del equipo, al igual que Max Verstappen. Ambos pilotos quedaron descontentos con la estrategia y, además, se vieron obstaculizados por dos problemas que han estado aquejando a Red Bull desde hace tiempo: fallas técnicas con la radio del equipo y salidas problemáticas.

"Tengo una radio pésima, ni siquiera sé qué está pasando. Y cada vez que suelto el embrague, se convierte en una pesadilla", dijo Hadjar en la zona de medios el domingo por la noche. "Si solucionamos estos dos problemas, tal vez ya estaríamos en el podio. Parece que podemos hacer lo más difícil, pero no podemos hacer las cosas sencillas".

Al ser cuestionado sobre esos comentarios durante el día de medios en México, Hadjar reconoció que tiene pleno derecho a dar su opinión sobre el equipo —que es, después de todo, exactamente lo que quiere Red Bull: pilotos con carácter y opiniones propias—, pero que tal vez pudo haber expresado ciertas cosas de una manera un poco diferente.

"Realmente no lo pensé. También debemos ser honestos con nosotros mismos, pero hay cosas que debí haberme guardado para mí. Sin duda, y lo sé".

Desde entonces, Red Bull ha analizado en detalle el fin de semana de carrera en Texas, como siempre lo hace. Ese análisis reveló que la estrategia, en efecto, pudo haber sido mejor, algo que Hadjar explicó con más detalle en México.

"Creo que, como equipo, probablemente no fuimos lo suficientemente abiertos de mente respecto a la estrategia de una sola parada", dijo el francés a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre las principales lecciones de Austin.

"De cierta forma, estábamos muy convencidos de que el compuesto más blando estaba funcionando mejor. Tal vez pensamos que la degradación era mayor de lo que realmente fue y, una vez que empiezas con eso, nos pusimos en una situación difícil".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Esa difícil situación provocó, entre otras cosas, el malentendido cuando se suponía que Hadjar debía dejar pasar a Verstappen. El francés no lo hizo de inmediato en la larga recta hacia la curva 12, como le había pedido el equipo. Esto causó una breve frustración en Verstappen, pero Hadjar aclaró que no fue intencional. Se debió simplemente a la falta de claridad en torno a la estrategia.

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"Tenía buen ritmo con el blando, así que no quería parar demasiado temprano. Al mismo tiempo, no queríamos que Max perdiera tiempo de carrera porque estaba en otra estrategia. Al final, eso fue confuso porque si todos hubiéramos ido a una sola parada, todos habrían estado contentos. Eso es todo".

Aunque esta lección ya se puede aplicar para los fines de semana de carrera restantes de 2026, Hadjar sabe que simplemente tiene que vivir con algunas de las otras limitaciones de Red Bull.

El director del equipo, Laurent Mekies, ha explicado que resolver por completo el problema de las salidas requiere cambios de hardware que no se pueden realizar este año.

"Seguimos presionando en ese aspecto", dijo Hadjar cuando este sitio web le preguntó sobre las salidas inconsistentes.

"Es algo en lo que hemos estado trabajando. Definitivamente ha habido una gran mejora si miras las primeras carreras del año. Ahora estamos en un punto en el que va un poco arriba y abajo. Somos conscientes de eso y necesitamos trabajar con lo que tenemos hasta el final del año.

"Pero lo bueno es que las cosas difíciles, como ir rápido en pista, ya las estamos haciendo. Seguimos adelante. Y no diría que las otras cosas son tonterías. Diría que son pequeños detalles importantes que no estamos haciendo bien. Eso es todo".

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