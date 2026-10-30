Fórmula 1 GP de México

¿Herta o Bottas? Checo Pérez prefiere un compañero con "experiencia" en Cadillac

Sergio Pérez analizó el perfil ideal para su compañero en Cadillac F1. Aunque la directiva evalúa a Colton Herta, Checo fue claro: "La experiencia es fundamental en este proyecto".

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 4:38

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mientras que Sergio Pérez aseguró un contrato con Cadillac hasta el 2029 y, con ello, tendrá la posibilidad de desarrollar el proyecto a su manera, la situación es muy diferente en el asiento de a lado donde el finlandés Valtteri Bottas dice tener claro su contrato, pero las acciones de la escudería americana hacen pensar lo contrario.

En Austin, Marcin Budkowski fue cuestionado sobre la continuidad de sus pilotos, aunque todos apuntaban al asiento de Bottas. El director del equipo dio una respuesta evasiva dando a entender que siempre era importante analizar las oportunidades. En la misma ronda de medios, el directivo apuntó que a Colton Herta solo le restaba un punto para poder aspirar a la super licencia de la Fórmula 1.

Durante este viernes en México, Herta conducirá el coche de Bottas en la FP1, con lo cual matemáticamente alcanzaría los 40 puntos necesarios para ser considerado y competidor en la Fórmula 1, esto a pesar de que en la Fórmula 2 no tuvo resultados destacados.

Si bien Checo Pérez tiene seguro su acuerdo, la realidad es que contar con un compañero que otorgue retroalimentación resulta un punto prioritario para el mexicano y, al ser cuestionado por Motorsport.com de la preferencia por su coequipero, si un competidor con experiencia o un novato dijo lo siguiente.

“Eh... a ver, yo creo que lo mejor, normalmente es que los pilotos rápidos traen muy buen feedback al equipo, ¿no? Entonces yo creo que los pilotos más rápidos que puedan traer”, expresó el mexicano en la ronda de medios en español.

Sin embargo, en su cierre de frase dejó entrever una preferencia por Bottas u, otra de las opciones que se han rumorado.

“La experiencia es fundamental en este proyecto. Empujar en las direcciones correctas de la manera correcta. Yo creo que me iría sin duda por experiencia”, concluyó.

A pesar del comentario, Pérez ha sido enfático en que él no tiene ninguna injerencia sobre la decisión del segundo asiento y solo esperará la decisión de la directiva. Desde la cúpula, esta claro que el grupo TWG, quienes operan el equipo Cadillac, han invertido recursos y tiempo en Herta con el objetivo de tener un piloto estadounidense en un equipo americano.

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