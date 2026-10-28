Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué Aston Martin y Red Bull fueron consultados por una asociación de motores en la F1

Aston Martin insiste en que sigue plenamente comprometido con Honda después de un comienzo difícil, mientras que Red Bull Powertrains afirma que actualmente no tiene ni la ambición ni la capacidad para suministrar a un equipo cliente de fuera de la organización Red Bull

Ronald Vording

Publicado: 28 oct 2026, 10:20

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Uno de los momentos más llamativos del domingo en Austin no tuvo lugar en la pista, sino en el paddock de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Estados Unidos. Durante las habituales sesiones con los medios posteriores a la carrera, tanto los representantes de Aston Martin como los de Red Bull fueron consultados por un tema que tenía muy poco que ver con la carrera en el Circuito de las Américas; de hecho, todo lo contrario.

Tanto el jefe de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, como el jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, fueron preguntados sobre si podían descartar una posible asociación entre las dos marcas en el futuro. Parece algo bastante extraordinario, y ambos se mostraron comprensiblemente sorprendidos cuando esa pregunta apareció de manera inesperada durante sus rondas con los medios, motivo por el cual el asunto requiere algo de contexto.

Todo se remonta a un artículo de la BBC y a una interpretación algo desafortunada del mismo. En la columna habitual de preguntas y respuestas del corresponsal de F1 Andrew Benson, le preguntaron si los equipos cliente podrían estar interesados en la unidad de potencia Red Bull Ford, dado que parece ser más que competitiva en su primer año.

La respuesta dejó meridianamente claro que ningún equipo de F1 está buscando actualmente una unidad de potencia y luego subrayó correctamente algo ampliamente conocido en el paddock: el impacto en Aston Martin, particularmente para el dueño del equipo, Lawrence Stroll, cuando quedó claro a comienzos de este año cuánto estaba atrasada Honda en el apartado de la unidad de potencia al inicio de la nueva era de la F1.

Eso llevó comprensiblemente a algunas dudas y consideraciones iniciales, aunque se tomó la decisión de mantener el compromiso pleno con Honda, algo que el artículo de la BBC también enfatizó correctamente. El único elemento especulativo que dejó la puerta ligeramente abierta fue la posibilidad de que esas dudas pudieran reaparecer si Honda no logra dar el paso adelante esperado en, digamos, 2027 o 2028.

Como ocurre tantas veces en la F1 y en el panorama mediático actual, la historia cobró vida propia y se convirtió en un tema de conversación más grande de lo que debería haber sido, según varios insiders. Es una profecía autocumplida: algo se convierte automáticamente en tema, con razón o sin ella, si se pregunta por ello a suficiente gente en el paddock de la F1, lo que a su vez genera cobertura. Es un efecto bola de nieve, por lo que resulta crucial poner este tipo de historias en perspectiva.

La perspectiva de Aston Martin: abandonar el potencial de un acuerdo de fábrica sería extremadamente prematuro

Tanto Krack como Mekies fueron preguntados el domingo por la noche sobre si podían negar que hubiera conversaciones entre Aston Martin y Red Bull Powertrains, con la implicación de esa pregunta yendo naturalmente bastante más lejos que cualquier cosa sugerida en el artículo original de la BBC. Krack se apresuró a reafirmar el compromiso a largo plazo de Aston Martin con Honda.

Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda Racing Corporation.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Solo puedo decir que tenemos un socio a largo plazo, que es Honda, que por cierto disputó su carrera número 500 este fin de semana. Y creo que también estaremos juntos cuando ganemos nuestra primera carrera juntos", dijo el representante de Aston Martin.

Es importante señalar que la asociación actual y el acuerdo de fábrica ofrecen un enorme potencial en teoría. Sí, es cierto que Honda todavía no está ni cerca del nivel deseado, pero el fabricante japonés ya ha demostrado anteriormente que puede revertir una situación difícil: basta pensar en su falso comienzo con McLaren, que finalmente derivó en múltiples títulos mundiales con Red Bull.

Esto enlaza con los comentarios de Adrian Newey durante la conferencia de prensa de la FIA en Austin. Cuando se le preguntó por supuestos problemas de motivación durante los años difíciles en Red Bull, señaló implícitamente una diferencia crucial entre el socio motorista del equipo en aquel momento, Renault, y su relación actual con Honda.

"Como diseñador de chasis, si el fabricante de la unidad de potencia tiene un mal año, eso ocurre y lo aceptas. Pero si el fabricante de la unidad de potencia tiene un mal año y no parece tener ninguna intención de intentar abordar el problema, eso ya es una cuestión completamente distinta, y en ese punto resulta bastante desolador.

"Esa es la situación que lamentablemente enfrentamos en 2014. Y, como terminó ocurriendo, esa situación realmente no cambió con ese proveedor hasta que pasamos a Honda en 2019. Así que pueden imaginar mi dolor y mi frustración en aquel momento".

Con Honda, sin embargo, la situación es muy diferente. El fabricante japonés es plenamente consciente de las carencias actuales y está poniendo todos los medios para revertir la situación, algo que Newey también destacó.

"En Honda hay mucha energía y proyectos en marcha ahora que quizás están en sus primeras fases de desarrollo, pero vemos mucho potencial en ellos".

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Eso dice algo sobre la determinación de Honda, pero también sobre el potencial que todavía existe a largo plazo. Aston Martin optó deliberadamente por un acuerdo de fábrica, ya que marca el siguiente paso en la evolución del equipo.

No solo ofrece una oportunidad mucho mejor para moldear la asociación de lo que sería posible como equipo cliente, sino que también aporta los potenciales beneficios de integrar la unidad de potencia de manera más eficaz en el chasis y ayudarse mutuamente, algo que tanto Newey como Honda han identificado como una prioridad crucial para 2027. Ambas marcas siguen reconociendo plenamente ese potencial, lo que hace que abandonar un acuerdo de fábrica sea muy poco probable y, además, un enfoque extremadamente cortoplacista, algo parecido a una reacción impulsiva.

La perspectiva de Red Bull: todavía no está listo para suministrar a un equipo cliente

Todo esto explica por qué, desde la perspectiva de Aston Martin, tendría mucho sentido continuar por el camino actual, darle tiempo y finalmente recoger los frutos de esta asociación de fábrica.

Y luego, por supuesto, está la versión de Red Bull. Sí, su propio proyecto de unidades de potencia en colaboración con Ford tuvo un comienzo considerablemente mejor de lo que muchos creían posible, pero según Mekies, eso no significa automáticamente que la compañía esté lista para dar el paso de suministrar a equipos cliente.

"Miren, recibimos mucha publicidad no deseada, aunque positiva, sobre el rendimiento de nuestro motor, y eso ciertamente vino con atención de muchos equipos", sonrió Mekies, en referencia al ranking ADUO de la FIA y al hecho de no recibir un token de desarrollo.

"¿Estamos manteniendo conversaciones serias con alguien para suministrar a otro equipo? No, no sentimos que estemos listos para eso. ¿Está grabado en piedra para los próximos cinco años? No, porque no sé qué va a pasar en los próximos cinco años.

"Pero seguro que para nosotros hay suficiente trabajo de nuestro lado para mejorar la unidad de potencia, mejorar su integración en el auto y llegar al nivel de los mejores competidores antes de poder considerar estar en condiciones de suministrar a un equipo más además de Racing Bulls. Así que nada cambiará durante el próximo año o por ahí".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Una de las principales razones para que un fabricante suministre motores a un equipo cliente es reunir más datos, lo que puede beneficiar el desarrollo. Es uno de los factores que pueden estar perjudicando a Honda, dado que suministra a un solo equipo y pudo recopilar muy pocos datos durante los test de invierno y las primeras carreras debido a todos los problemas de fiabilidad.

Para Red Bull, sin embargo, eso no es un incentivo inmediato para asumir un equipo cliente, ya que ya cuenta con uno en la forma de su equipo hermano Racing Bulls. El fabricante con sede en Milton Keynes ya suministra a dos equipos y, por lo tanto, cuenta con cuatro autos de los que recopilar datos.

Todo esto significa que, tanto desde la perspectiva de Aston Martin como desde la de Red Bull, una asociación de ese tipo ciertamente no es una opción evidente en este momento. Es crucial ver la especulación reciente bajo esa luz; en otras palabras, en el contexto adecuado. Es comprensible que mucho dependa del desarrollo de Honda en los próximos años, pero por ahora, este es otro ejemplo de algo que caracteriza con frecuencia al paddock de la F1 y al panorama mediático actual: una tormenta en un vaso de agua.

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