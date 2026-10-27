Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull revela cuándo se podrán solucionar los problemas 'tontos' que afectan a Verstappen y Hadjar

Después del Gran Premio de Estados Unidos, Hadjar sugirió que Red Bull puede resolver los problemas más complejos de la F1, pero sigue teniendo dificultades con cuestiones 'tontas'. Laurent Mekies aborda las debilidades del equipo en la radio y las largadas, y explica cuándo pueden resolverse

Ronald Vording

Publicado: 27 oct 2026, 10:47

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Aunque Max Verstappen volvió a asegurar un podio, algo que parecía ser lo máximo alcanzable durante gran parte de esta temporada de Fórmula 1, ciertamente había poca satisfacción en el hospitality de Red Bull el domingo por la noche. Varios miembros del equipo reconocieron en el paddock que el ritmo de carrera de Kimi Antonelli era imposible de igualar, aunque los dos pilotos de Red Bull estaban frustrados porque el equipo no había logrado extraer todo el potencial de su paquete en Austin.

Esto se debió en parte a problemas específicos de esta carrera, como decisiones estratégicas con las que Verstappen no estaba conforme —en particular, la insistencia en mantenerse con los compuestos más blandos mientras los más duros parecían funcionar mejor— y un comportamiento inconsistente de la unidad de potencia. Pero la difícil tarde de domingo en el Circuito de las Américas también estuvo causada por dos problemas que se han repetido este año: malas largadas y problemas técnicos con la radio del equipo.

Todo esto llevó a la frustración de Isack Hadjar, que lo resumió de la siguiente manera en la zona mixta, hablando con medios entre ellos Motorsport.com: "En este momento, son las pequeñas cosas las que no podemos hacer.

"Tengo mala radio, ni siquiera sé qué está pasando. Y cada vez que suelto el embrague, se convierte en una pesadilla. Si solucionamos estos dos problemas, quizá ya estaríamos en el podio. Parece que podemos hacer las cosas más difíciles, pero no podemos hacer las cosas tontas".

Con 'las cosas más difíciles', naturalmente se refería al hecho de que Red Bull ha conseguido revertir su enorme diferencia con la parte delantera de la parrilla. En Australia, China y Japón, el déficit promedio en ritmo de carrera era de 1,2 segundos por vuelta, y recuperar ese terreno a lo largo de una temporada ciertamente no es una tarea menor.

Al mismo tiempo, abordar el problema de las largadas y controlar los problemas de radio ha resultado más complicado de lo esperado. Cuando Motorsport.com trasladó esas observaciones a Mekies, en referencia a los comentarios de Hadjar, el jefe del equipo aclaró que los dos aspectos debían tratarse por separado. Sí, el problema de radio es inaceptable para un equipo de punta y debe resolverse antes de que termine este año, pero el asunto de la largada es más complejo y seguirá siendo un obstáculo hasta 2027.

"Supongo que hay dos maneras diferentes de responder a tu pregunta", dijo Mekies cuando fue consultado por este sitio web.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Creo que hay algo de verdad en lo que dice Isack, en el sentido de que todos estamos frustrados por sufrir problemas de radio por segunda carrera consecutiva. Está haciendo que la vida de todos sea muy difícil, así que es cierto que es algo que nos gustaría solucionar bastante rápido, porque es un elemento que debería funcionar sin consumir demasiada energía nuestra.

"Así que tiene razón en eso. La largada es un problema un poco más complejo de resolver".

En cuanto a los problemas de radio, ambos pilotos se vieron afectados en Austin, que fue la primera vez este año para Hadjar. Verstappen los ha sufrido con más frecuencia. En Singapur, su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase no podía escucharlo, lo que obligó a ‘GP’ a recurrir a una comunicación codificada. En Austin, Verstappen no podía escuchar al ingeniero de carrera sustituto Tom Hart —quien, según Mekies, hizo un gran trabajo—, lo que volvió a dificultar la comunicación.

Red Bull reconoce que todavía no entiende del todo estos problemas de radio, aunque Mekies cree que no deberían ser excesivamente complejos de resolver.

"Si lo entendiéramos, lo habríamos solucionado. No entendemos completamente por qué nos están afectando estos problemas. Tengo que admitir que la competencia está haciendo un mejor trabajo que nosotros porque podemos escuchar la radio de todos y nosotros hemos estado sufriendo más de lo que nos hubiera gustado".

Las largadas pueden mejorar, pero se necesitan cambios de hardware para una solución adecuada

El problema de la largada es considerablemente más complejo. Después de la carrera en Austin, Hadjar dijo que Red Bull necesita rediseñar el embrague, argumentando que él sigue todos los procedimientos correctamente pero que el embrague sigue siendo demasiado sensible.

Mekies aclaró, sin embargo, que no es tan simple como eso y que el problema de la largada en realidad está vinculado a una amplia variedad de factores diferentes.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"La largada es un problema un poco más complejo de resolver, en el sentido de que el rendimiento en la largada atraviesa prácticamente todos los departamentos de la compañía, probablemente con excepción del departamento aerodinámico.

"Es el motor, es la caja de cambios, es el embrague, son muchas cosas. Y ciertamente hemos visto desde el comienzo de la temporada que no somos la referencia en términos de rendimiento de salida".

Por lo tanto, una solución adecuada requerirá varios cambios de hardware para la temporada 2027 de F1, que involucren la interacción entre el embrague, la caja de cambios, la unidad de potencia y el turbo.

Dicho esto, Red Bull reconoce que debería ser posible rendir algo mejor con su software y hardware actuales de lo que lo está haciendo en este momento, y también está mirando al equipo hermano Racing Bulls en ese sentido. En promedio, Racing Bulls ha hecho mejores largadas, aunque Verstappen ha dicho que todo es idéntico y que la diferencia solo puede marcarse con los procedimientos.

Mekies reconoció que todavía debería haber más rendimiento por desbloquear en esa área, aunque subrayó que Red Bull ya ha logrado un progreso significativo en comparación con Melbourne.

"Por mucho que hayamos reducido la diferencia, porque quizá recuerden lo malas que eran nuestras largadas al comienzo del año, todavía no somos la referencia", dijo Mekies.

"Y sí, el hecho de que el coche haya mejorado mucho mientras tanto y esté peleando más cerca de la punta hace que ese déficit sea ahora aún más doloroso, porque la competencia a nuestro alrededor es muy fuerte.

Lee también:

"Así que, en relación con tu punto, por un lado confío en que seguiremos reduciendo la diferencia con la competencia de aquí a final de año, porque en cada carrera aprendemos. En cada carrera encontramos pequeñas maneras de cerrar la brecha".

Pero una solución genuina y de largo plazo tendrá que esperar hasta el próximo año.

"Por otro lado, también sé que no seremos la referencia antes de que termine la temporada. Eso requerirá algunos cambios importantes de diseño y de hardware, y es algo que solo veremos el próximo año".

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