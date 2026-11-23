Fórmula 1 Las Vegas GP

Steiner advierte a George Russell: No "provoques al oso" Max Verstappen

El exjefe de Haas dice que Russell se metió en una pelea que no puede ganar, tras la guerra de palabras del piloto de Mercedes con Verstappen en Las Vegas

Lydia Mee

Publicado: 23 nov 2026, 13:58

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El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner ha instado al piloto de Mercedes George Russell a no "provocar al oso" Max Verstappen, después de su cruce de declaraciones en el Gran Premio de Las Vegas.

Russell arremetió contra Verstappen después de que ambos chocaran en los entrenamientos libres finales, diciendo que el piloto de Red Bull va por ahí "como si fueran más grandes y mejores que todos los demás" y que "alguien tiene que plantarle cara a ese tipo".

La pareja se intercambió entonces el liderato repetidamente durante la carrera en el Las Vegas Strip, hasta que el británico bloqueó las ruedas y golpeó el muro en la vuelta 48 mientras intentaba adelantar a su compañero de equipo Kimi Antonelli por la segunda posición. Verstappen ganó, y después dijo que Russell Verstappen carga contra Russell tras ganar en Las Vegas: “Está muy por debajo de mi nivel”.

Hablando en The Red Flags Podcast, Steiner dijo que no le importaba que los dos pilotos no se cayeran bien, pero cuestionó por qué Russell había elegido enfrentarse a Verstappen.

"No, quiero decir, no tengo ningún problema con ello, porque al final, si no se caen bien, ¿a mí qué me importa?", dijo Steiner.

"Esto lleva mucho tiempo ocurriendo entre ellos, y obviamente, George saliendo a decir: 'Oh, este tipo se comporta de forma muy arrogante', o lo que sea que dijera sobre Max, y 'Alguien tiene que plantarle cara'. Sí, buena suerte con eso, amigo. Ya ves cómo salió".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El exjefe de equipo dijo que respetaba a Russell como piloto, pero sentía que había subestimado la fortaleza mental de Verstappen.

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"Respeto a George como piloto de carreras, pero al final, Max es simplemente superior mentalmente. En cuanto a gestionar las cosas mentales, es muy superior a ti; no provoques al oso, en mi opinión", dijo.

"No hay necesidad de ello, porque no te haces ningún favor. Supéralo. Intenta ganar carreras en lugar de buscar una batalla con el mejor piloto que hay, el tipo más fuerte mentalmente que hay, porque ¿sabes qué? Vas a perder.

"Es como si no hubiera nadie sentándose con él y diciéndole: 'George, a veces menos es más. Simplemente no digas nada, haz tu propio trabajo'", dijo Steiner, añadiendo que el piloto de Mercedes debería centrarse en ganar carreras.

"Y entonces, cuando tengas algo que decir porque hayas vencido al tipo, elige tu batalla entonces. Pero como he dicho, si no puedes vencerlos, únete a ellos, y por el momento simplemente cállate y sigue adelante".

La victoria de Verstappen lo alejó aún más en la segunda posición de la clasificación de pilotos con 304 puntos. Russell, que terminó noveno, es cuarto con 264, por detrás de Lewis Hamilton.

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