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Fórmula 1 Las Vegas GP

Las Vegas deja 352 adelantamientos y reabre el debate entre espectáculo y artificio en la F1

El Gran Premio de Las Vegas ofreció cifras impresionantes: 352 adelantamientos y 35 cambios en cabeza. Un espectáculo emocionante para el público, pero que dividió a los protagonistas. Entre rebufos, gestión de la energía y duelos a 350 km/h, la carrera estadounidense reabrió el debate sobre la identidad de la nueva Fórmula 1.

Roberto Chinchero

Publicado: 23 nov 2026, 13:38

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Trescientos cincuenta y dos adelantamientos y treinta y cinco cambios de líder. Números que relatan una carrera fuera de lo ordinario, destinada a permanecer como una referencia en la historia de la Fórmula 1. El Gran Premio de Las Vegas ofreció noventa minutos de espectáculo casi ininterrumpido, con continuos cambios de posición, a menudo a velocidades superiores a los 350 km/h. Una competencia que entusiasmó al público, pero dividió las opiniones. Para algunos fue una de las mejores carreras de todos los tiempos; para otros, la demostración de cuánto corre la Fórmula 1 el riesgo de alejarse de la competencia tradicional, transformando los adelantamientos en una consecuencia casi automática de la gestión de la energía.

La verdad, probablemente, está en el punto medio. En Las Vegas se vieron adelantamientos favorecidos por enormes diferencias de velocidad, pero también duelos auténticos y frenadas al límite. Max Verstappen, con sus ataques por el exterior de la curva 3, recordó que el talento individual sigue marcando la diferencia. Y no fue el único.

Sin embargo, queda un interrogante que acompaña a la Fórmula 1 desde el inicio de la temporada: ¿cuántos adelantamientos fueron el resultado de una verdadera superioridad del piloto y cuántos, en cambio, estuvieron determinados por las características del reglamento técnico?

Rebufo y energía: dos efectos diferentes detrás de los 352 adelantamientos

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto

La respuesta pasa sobre todo por dos factores. El primero es el rebufo, que en la larguísima recta de Las Vegas garantizó una ventaja del orden de los 20 km/h, contribuyendo a mantener el grupo compacto. Después de 18 vueltas, antes de la salida a pista del coche de seguridad, los diez primeros clasificados estaban encerrados en apenas cinco segundos. Una situación ligada sobre todo al potente efecto de succión en la recta del Strip Circuit, más que a la gestión de la energía. Los adelantamientos en frenada en la curva 14 fueron auténticos, favorecidos por un fenómeno que acompaña al automovilismo desde que existe la aerodinámica.

Otra historia son los adelantamientos entre la curva 16 y la línea de meta. Aquí lo que determinó los cambios de posición fue sobre todo la entrega de energía eléctrica, que produjo el llamado "efecto yo-yo". En muchos casos se trató de contraataques concretados por quien había perdido la posición en la curva 14, con al menos una decena de maniobras de este tipo ejecutadas por Verstappen. La combinación de ambos factores contribuyó a hacer que la carrera fuera única.

Toto Wolff recibió con entusiasmo lo visto en el circuito estadounidense. “Este reglamento ofrece un gran espectáculo: presenciamos una carrera excepcional, pensada en particular para el público estadounidense. Una mezcla entre las 500 Millas de Indianápolis, la NASCAR y la Fórmula 1. Me divertí”. El director del equipo Mercedes invitó a considerar también la respuesta de los aficionados. “Imagino que muchos dirán: esto no es una verdadera competencia. Personalmente, creo que debemos mantener una mente abierta. Me contaron que, durante los 90 minutos, la gente en las tribunas gritaba en cada adelantamiento”.

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La paradoja de una carrera espectacular vivida sin tensión

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La combinación de rebufo y energía transformó la carrera en una partida de ajedrez disputada a más de 300 km/h. Y la opinión del ganador fue significativa. “No debería decirlo, pero recuerdo haber ganado una carrera así jugando a Mario Kart —bromeó Verstappen—; a veces te quedas atrás, aprovechas el rebufo y logras recuperarte. Cuando te encuentras en la parte trasera, vas más rápido”.

Detrás de la broma hay un análisis preciso. “Era imposible escaparse: habrías tenido que ser un segundo y medio más rápido que los demás para lograr despegarte”. La estrategia del neerlandés fue clara: evitar a toda costa quedar atrapado en el pelotón. “Ante cada movimiento suyo me aseguraba de tener suficiente energía para contraatacar, por el interior o por el exterior. No quería perder la punta de la carrera, así que siempre estuve decidido a frenar al límite, o a hacer lo que hiciera falta, con tal de mantenerme adelante”.

Incluso en un escenario fuertemente condicionado por la energía, las capacidades del piloto conservaron un papel importante. Verstappen interpretó continuamente los movimientos de sus rivales, eligiendo cuándo defenderse y cuándo utilizar la potencia disponible.

Aun así, su valoración general fue sorprendentemente distante. “No estaba nada nervioso, ni siquiera subió mi ritmo cardíaco. Fue casi como dar un paseo, gestionando la energía de la batería en los momentos justos, tanto en ataque como en defensa”. Max, a menudo, es un caso aparte, pero de su evaluación emerge una contradicción interesante: una carrera extremadamente emocionante para quien la observaba fue vivida por el vencedor sobre todo como un ejercicio de administración.

Norris y Gasly: el espectáculo no debe penalizar el manejo

Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto

Lando Norris resumió bien el dilema. “Viéndolo desde afuera, estoy seguro de que probablemente fue la mejor carrera de Fórmula 1 de la historia. No podías predecir lo que iba a pasar, hubo adelantamientos que salieron de la nada". Luego, sin embargo, añadió: “Algunos de los que vimos no fueron verdaderos adelantamientos: presionas un botón, activas el boost y rebasas a alguien”.

Norris está convencido de que sin la necesidad de administrar continuamente la energía la carrera habría sido todavía más divertida para los pilotos. “Habríamos podido empujar al máximo, a fondo, sin tener que pensar en la recuperación de energía, en el estado de la batería o en cuándo entregar la potencia”.

La Fórmula 1 siempre ha premiado la capacidad de gestionar los recursos, desde los neumáticos hasta el combustible. Pero cuando la administración se vuelve predominante en la posibilidad de atacar o defenderse, la frontera entre competencia y artificio corre el riesgo de volverse menos reconocible.

Pierre Gasly utilizó una comparación eficaz. “En cierto momento me pareció estar en el Tour de Francia. El imperativo era mantenerse en el pelotón y ahorrar piernas. Eso es exactamente lo que hicimos, conservando energía para el sprint final”. Gasly admitió haberse divertido, pero no quisiera presenciar veinticuatro carreras de este tipo. “No creo que se premie lo suficiente lo que haces en las curvas, porque al final es sobre todo un juego de rebufos”.

Es el riesgo señalado también por Norris: que las cualidades de un monoplaza en las secciones trabadas queden neutralizadas por la ventaja concedida a quien persigue en las rectas. Si un auto más rápido no logra alejarse, el valor del rendimiento general puede resultar menos evidente.

Stella invita a la reflexión: no basta con contar los adelantamientos

Andrea Stella, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La postura más equilibrada llegó probablemente de Andrea Stella. El director del equipo McLaren evitó tomar partido, invitando a no convertir una carrera excepcional en un juicio definitivo sobre el reglamento. “Es realmente complicado asumir una postura tajante, del tipo: listo, este es el género de carrera que queremos. Porque apenas lo dices surgen otros puntos de vista que es importante considerar”.

Stella también trajo a colación el tema de la seguridad: en algunos momentos se tuvo la sensación de que la situación podía volverse difícil de controlar, no por el comportamiento de los pilotos, sino por las diferencias de velocidad y la intensidad de los duelos. “Esta carrera nos ha proporcionado una gran cantidad de información que no podemos ignorar, tanto en términos de atención y espectáculo como en lo que respecta a la intensidad de la competencia. Mi consejo es mantener un enfoque analítico, teniendo siempre en mente los intereses del deporte”.

Es probablemente la forma más útil de abordar el debate. Descartar Las Vegas como un espectáculo artificial significaría ignorar lo positivo que se vio en la pista. Pero considerarla el modelo ideal para el futuro de la Fórmula 1 sería igual de superficial.

Los 352 adelantamientos garantizaron un espectáculo extraordinario, pero el número de cambios de posición no puede ser el único parámetro para evaluar una carrera. Un rebase construido a lo largo de varias curvas y completado con una frenada al límite tiene un valor deportivo distinto respecto a un cambio de posición determinado casi exclusivamente por la diferencia de velocidad en la recta. Esto no hace ilegítimo al segundo: forma parte de las reglas y requiere de todas formas capacidad de lectura y gestión. Pero la distinción existe, y es importante no perderla.

Las Vegas también confirmó la calidad de los pilotos actuales, capaces de afrontar duelos cerrados y diferencias de velocidad elevadas con una corrección ejemplar. Las nuevas reglas pueden crear condiciones de competencia sumamente intensas, pero la línea entre favorecer los adelantamientos y volverlos casi inevitables sigue siendo delgada.

El verdadero objetivo no debería ser replicar los 352 adelantamientos de Las Vegas, sino preservar las condiciones que permitieron a los pilotos luchar, sin que la gestión de la energía termine prevaleciendo sobre el valor de la conducción.

La Fórmula 1 no necesita elegir entre espectáculo y competencia. Necesita encontrar el punto en el que ambas cosas coinciden. Las Vegas demostró lo emocionante que puede ser acercarse a ese límite, pero también lo importante que es entender cuándo se corre el riesgo de rebasarlo.

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