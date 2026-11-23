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Una disputa salarial retrasa el nuevo acuerdo de Oliver Bearman con Haas para la F1 2027

Motorsport.com entiende que los términos económicos están detrás de la demora en confirmar a Oliver Bearman para 2027, con Ferrari habiendo ejercido ya su opción sobre el piloto británico

Roberto Chinchero

Publicado: 23 nov 2026, 10:07

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Oliver Bearman, protegido de Ferrari, sigue siendo el único piloto de la parrilla de Fórmula 1 sin contrato para 2027. Es una situación que habría sido difícil de imaginar hace apenas unas semanas, dado que su continuidad en Haas se daba por hecha desde el verano europeo pasado.

El anuncio de Rafael Camara como compañero de equipo de Bearman para 2027, que llegó antes del Gran Premio de Brasil, debía ser seguido rápidamente por el de su compañero británico. En cambio, el silencio se ha prolongado hasta el punto de convertirse en tema de conversación, incluso alimentando rumores sobre Bearman corriendo en otro lugar el próximo año. La paradoja es que Bearman y Haas tienen razones sólidas para llegar a un acuerdo.

Bearman ha descartado correr en otro equipo en 2027, mientras que desde hace tiempo se esperaba que Haas lo retuviera, pero las negociaciones se han prolongado mucho más de lo previsto inicialmente.

En las últimas semanas hubo especulaciones sobre las razones del punto muerto, algunas vinculadas a la relación contractual entre Bearman y Ferrari y a las perspectivas de futuro del británico de 21 años.

Sin embargo, según la información obtenida por Motorsport.com, el asunto que frena la firma no tiene que ver con el futuro a largo plazo del piloto, sino con los términos financieros del acuerdo con Haas.

Ferrari ya ejerció la opción que le permite retener a Bearman dentro de su programa de pilotos. Dado que Maranello ha invertido recursos económicos en el joven británico desde que lo sumó a su Academia de Pilotos en 2021, dejar que Bearman se marche libre sería un gran desperdicio de todos esos esfuerzos.

Rafael Camara terminará la temporada 2026 con Haas mientras se prepara para su debut como piloto titular en 2027 junto a Oliver Bearman.

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Bearman podría estar en condiciones de dejar Ferrari a finales de 2027 si no recibe un llamado para incorporarse al equipo oficial, pero este escenario no representa un obstáculo para renovar con Haas, y no hay necesidad de cerrar su relación con Ferrari en el corto plazo, especialmente teniendo en cuenta que Lewis Hamilton está en el ocaso de su trayectoria. La Scuderia no ha descartado ninguna de sus opciones a más largo plazo.

Por lo tanto, las negociaciones inmediatas se centran en dos partes: Haas y el entorno de Bearman. El punto de fricción es el salario ofrecido por el equipo estadounidense, una cifra que el piloto y su equipo de trabajo no consideran acorde con sus expectativas.

Esto ha derivado en un estancamiento prolongado, pese a que ambas partes son conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo. En la previa del Gran Premio de Las Vegas, Bearman no ocultó su decepción por una situación que ya se arrastra desde hace meses. "No hay nada nuevo que decir. Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos llegando".

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El británico admitió que la incertidumbre empieza a ser difícil de gestionar, especialmente después de una temporada en la que cree haber demostrado su valor como piloto líder del equipo. Bearman, sin embargo, descartó categóricamente la posibilidad de pasar a otro equipo en 2027. Cuando se le preguntó si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de correr en otro lugar, sin más asientos realmente en discusión, su respuesta fue inequívoca: "No, cero posibilidades".

Y agregó: "Mi objetivo para 2027 está muy claro. Creo que tenemos asuntos pendientes aquí. Luego, mirando más hacia el futuro, no está realmente en mis manos, digámoslo así".

Bearman ha sido abierto sobre su ambición de llegar a Maranello, pero es consciente de que las decisiones sobre el futuro de la Scuderia no dependen únicamente de su rendimiento.

"Por supuesto que tengo contrato con Ferrari. Ferrari me ha dado esta increíble oportunidad de entrar en la F1 con ellos por primera vez", reconoció. "Sigo siendo un piloto júnior de Ferrari y mi sueño final es correr para Ferrari. En primer lugar, son el equipo más icónico y fueron el primer equipo que creyó en mí cuando era un niño.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Sigue siendo mi sueño máximo, pero no hay duda de que, mirando hacia el futuro, puede haber algunos desafíos allí. No se puede negar, está muy claro. Realmente no tengo mucho que decir en el asunto. Solo tenemos que ver cómo evolucionan las cosas con el tiempo".

La situación contractual inmediata es más sencilla. Ferrari ya aclaró su posición contractual y no es la parte que está demorando la confirmación de Bearman. Las negociaciones en curso se refieren únicamente a los términos del acuerdo entre el piloto y Haas. Según la información recabada por Motorsport.com, se espera que el asunto se resuelva antes del último fin de semana en Abu Dhabi, con toda probabilidad mediante un compromiso inevitable en el plano financiero.

Eso no hace que la falta de un acuerdo a finales de noviembre sea menos frustrante para Bearman. "No es una buena sensación estar sentado aquí con dos carreras por delante sin que las cosas estén resueltas", dijo. "Aunque sé que estamos prácticamente ahí, el hecho es que no lo estamos. No hay excusa para estar aquí sin un contrato firmado, sinceramente". Esos comentarios muestran cuánto ha pesado en el piloto todo este tira y afloja. Salvo una ruptura inesperada en las negociaciones, se espera que Bearman siga en Haas también en 2027, formando junto a Camara una de las parejas de pilotos más jóvenes de la parrilla.

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