Fórmula 1 Las Vegas GP

Quién durmió mejor tras el GP de Las Vegas 2026: Max Verstappen

De todas las carreras que Max Verstappen ha ganado en la Fórmula 1, esta es una que sin duda recordará. Porque no fue simplemente otra victoria. Fue una de venganza

Oleg Karpov

Publicado: 23 nov 2026, 13:45

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Hubo 35 adelantamientos por el liderato en el Gran Premio de Las Vegas 2026. Lo cual suena creíble, pero ni siquiera vale la pena comprobarlo. Todo aquel que lo vio sabe que fueron muchísimos. Al parecer, 17 de ellos involucraron a Max Verstappen recuperando la punta. Y la gran mayoría fueron contra George Russell.

Así que, aunque el neerlandés no disfruta demasiado de las carreras con efecto "yo-yo", se puede dar por hecho que gozó por completo el superar en astucia a Russell en decenas de ocasiones en el lapso de poco más de una hora; no solo porque estaban peleando por el liderato de la carrera, sino por contra quién estaba luchando.

Ciertamente no empezó con el roce en los Libres 3. Russell lleva tiempo molestando a Verstappen, con varios ataques en los medios, el más contundente de los cuales llegó en el Gran Premio de Abu Dabi 2024, cuando dijo que le había perdido el respeto a Max y lo llamó abusivo.

Se podría argumentar que George simplemente estaba diciendo cosas que otros tenían miedo de decir, y que incluso fue valiente de su parte mantenerse firme. Pero para Verstappen, siendo como es, difícilmente pudo hacer otra cosa que alimentarlo aún más, sin importar lo que Russell o cualquier otro piense sobre su forma de correr.

Pero aquel choque en los Libres 3 también detonó a Russell, quien volvió a lanzarse con todo ante la prensa. Curiosamente, no fue en la conferencia de prensa posterior a la clasificación, a la que ambos asistieron. Allí, sentado en el sofá junto al propio neerlandés, a George le preguntaron su opinión sobre lo sucedido y simplemente respondió que creía que "estaba bastante claro".

Sin embargo, luego desató su enojo en una entrevista con Sky Sport Italia cuando los pilotos llegaron al corralito de televisión.

"No hay nada en el reglamento que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando la vuelta, pero cuando haces esto, estás fastidiando a esa persona", dijo el británico a Sky Sport Italia. "Lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta, y yo no voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente a ese tipo".

Verstappen, hablando con los medios casi al mismo tiempo, no estaba particularmente interesado en entrar en una guerra de declaraciones y simplemente afirmó que ni siquiera le importaba: "Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si eso se debió a que en ese momento no había escuchado lo que Russell había dicho o simplemente estaba tratando de restarle importancia, queda a juicio de cada quien. Pero seguramente descubrió exactamente qué palabras había elegido George para expresar su sentir, quizá sobre todo porque su padre Jos, que siempre está leyendo todo, también estaba en el circuito.

Y, como es habitual en Verstappen, estaba decidido a dar su respuesta en la pista antes que nada. El escenario también era perfecto, con Russell compartiendo la primera fila de la parrilla.

Fue una buena pelea. Algunos dirán que los algoritmos de los motores jugaron un papel importante en cómo se desarrolló todo, pero una y otra vez, cuando Russell lograba encontrar la forma de pasar a Verstappen, el neerlandés sabía cómo usar cada herramienta disponible para volver a ponerse al frente de inmediato, sin permitir siquiera que su rival liderara por más de una docena de segundos, ya fuera recuperando la punta en la recta de meta o en la secuencia de las primeras curvas.

Algoritmos o no, ciertamente requirió habilidad. Y aunque Verstappen no disfruta el reglamento de 2026, esta fue sin duda una carrera en la que demostró que también era mejor que Russell en este tipo de competencias, incluso si se parecía más a una batalla en óvalo de IndyCar que a la Fórmula 1 "normal".

Supo exactamente cómo responder a todos y cada uno de los ataques de Russell, y luego se echó a reír cuando su rival finalmente se salió de pista a dos vueltas del final.

"El karma es una perra", fue su frase en la conferencia de prensa. Pero en sus entrevistas en el corralito de televisión, estaba disfrutando claramente las preguntas relacionadas con Russell, a pesar de tener que repetirse cuatro o cinco veces. Parecía sentir el mismo placer al soltar respuestas cada vez más contundentes ante cada micrófono de distinto color que le ponían enfrente.

"Sí disfruté el hecho de que una persona en particular no tuviera absolutamente ninguna oportunidad hoy", dijo. "Obviamente lo estaban superando en cada curva todo el tiempo, pero también se lo merece".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Insistió en que no había obtenido ninguna motivación extra por el hecho de que fuera Russell a quien adelantaba una y otra vez, pero sus respuestas sugerían que estaba saboreando por completo su revancha.

"No", les dijo a sus compatriotas neerlandeses en la entrevista con Viaplay. "¿Y sabes por qué? Porque no está ni cerca de mi nivel, así que comentarios como esos no me motivan en absoluto.

"Pero esto es típico de él: tiene una boca muy grande fuera de la pista, pero en la pista toda esta temporada ha sido un completo desastre para él, especialmente en ese auto. Así que encaja perfectamente, y hoy de nuevo, es simplemente el karma perfecto".

Hace dos años en Abu Dabi, Russell dijo que Max "arremete con ira innecesaria y al borde de la violencia". El neerlandés hizo poco por desmentir esa descripción este fin de semana, pero su respuesta fue tan contundente como podía serlo, tanto dentro como fuera de la pista.

A Verstappen siguen sin gustarle los motores híbridos ni las carreras con efecto yo-yo, y sigue siendo un purista hasta la médula. Pero si hay una victoria de toda esta era reglamentaria que disfrutará recordar en particular, será la de Las Vegas 2026.

No solo por a quién venció, sino por cómo lo hizo.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo ¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Oleg Karpov





Red Bull retiene a Lawson, pero debe dejar de verlo como un fracasado tras su duro 2025



Fórmula 1



Fórmula 1 7 d



Red Bull retiene a Lawson, pero debe dejar de verlo como un fracasado tras su duro 2025





¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Brasil? Toto Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 d



¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Brasil? Toto Wolff





Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



15 d



Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla

More from

Max Verstappen





Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



22 h



Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"





El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull





La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”

Últimas noticias





Quién durmió mejor tras el GP de Las Vegas 2026: Max Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



Quién durmió mejor tras el GP de Las Vegas 2026: Max Verstappen





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 min



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Las Vegas? Charles Leclerc





Las Vegas deja 352 adelantamientos y reabre el debate entre espectáculo y artificio en la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



7 min



Las Vegas deja 352 adelantamientos y reabre el debate entre espectáculo y artificio en la F1





Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete