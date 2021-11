Hamilton: "Esta pista es increíble para conducir"

El viernes, Hamilton fue cuarto en las dos sesiones de libres del GP de Qatar 2021 de F1, en ambas por detrás de su compañero Valtteri Bottas y de su rival Max Verstappen, y admitió sentirse "un poco más lento" de lo normal.

En la tercera sesión de libres del sábado por la mañana también terminó segundo, tras Bottas, aunque ya a un mejor nivel, y en la clasificación no dio opción a nadie para llevarse una pole incontestable por cuatro décimas sobre Verstappen y más de medio segundo sobre el otro Mercedes.

Cuando se bajó del coche, y aún en parque cerrado, dejó sus primeras impresiones. Lo primero que reveló fue que no se había encontrado bien físicamente en los días anteriores.

"Ayer fue un día muy difícil para mí, de hecho, el jueves y el viernes no me sentía muy bien. Así que realmente sufrí durante los entrenamientos, estuve fuera, y tuve que cavar hondo para recuperarme", comenzó Lewis Hamilton.

"Estuve aquí hasta la medianoche trabajando con los ingenieros, que siempre trabajan hasta tarde también. Son muy trabajadores y encontraron muchas áreas en las que podía mejorar. Hicimos algunos cambios para la FP3 y pareció funcionar, y luego, por supuesto, tienes que intentar llevar eso a la clasificación, pero estoy muy agradecido por los cambios que nos pusieron en el camino correcto. Y no me sacaron con tráfico".

"Esa última vuelta fue bonita, fue una vuelta realmente dulce. Esta pista es increíble para conducir, es increíblemente rápida, todas las curvas son de velocidad media y alta".

Ante esa frase de que no se encontraba bien, le preguntaron a qué se refería, y dijo: "Me dolía un poco el estómago desde el miércoles. Pero me sentí fantástico hoy. Dormí muy bien anoche, y eso marcó una gran diferencia".

El heptacampeón asegura que no creía que fuera a tener tal ventaja como vimos en la Q3 definitiva.

"Sin duda no esperaba que la diferencia fuera tan grande. En la FP3 tenía un ritmo fuerte, y Valtteri y yo teníamos modos de motor distintos, y sabía que tenía margen. El viernes estuve por detrás todo el día y estaba algo preocupado por no ser tan rápido. Lo hemos trabajado esta noche, he visto las trazadas que tenía que tomar, la configuración y lo hemos arreglado", resumió Hamilton ante los micrófonos de DAZN F1 de España.

En el primer intento, Verstappen se quedó a dos décimas con el récord del primer sector, pero Hamilton marcó de morado cada zona del circuito en la vuelta definitiva: "Hasta esa última vuelta tenía un buen segundo y tercer sector, pero me faltaba el primero. En la última vuelta he hecho un primer sector perfecto y la vuelta ha sido mucho mejor".

De cara al domingo, confía en el Mercedes W12 para llevarse un triunfo que le acerque mucho más al liderato del mundial antes de afrontar la dos últimas carreras: "Me encuentro genial, salimos en primera línea, estoy muy agradecido de tener ese ritmo y de poder luchar con estos chicos en clasificación".

"He conseguido meter el coche en una dinámica que me gusta y en la que podemos rendir. Si el coche no está en ese punto, estás maniatado y vas más lento. Hoy ha fluido todo muy bien en esa sesión y espero que se repita mañana".

Por último, respecto a la salida y la estrategia para la carrera en el circuito de Losail, comentó: "No es el circuito más fácil para seguir a otro coche. Pero tampoco supone una alta degradación para los neumáticos y, obviamente, los tres primeros salimos con medios".

"El neumático duro es un C1 [el más duro de toda la gama de Pirelli], por lo que parece que puede durar mucho, pero no está claro si será una o dos paradas. Lo averiguaremos mañana. Y sí, hay un largo recorrido hasta la curva 1, y hay un viento de cola, pero la primera curva es amplia, así que lo daré todo".

