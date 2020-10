Bottas lidera la única práctica para el GP de Eifel

Después de la suspensión de la actividad del viernes, los pilotos salieron rápidamente a la pista en la FP3 para comenzar a familiarizarse con el circuito de Nurburgring, que no recibe a la Fórmula 1 desde 2013, aunque no todos lo hicieron, ya que Lance Stroll no tomó parte de la sesión por no sentirse bien físicamente, según informó Racing Point.

La jornada del sábado se presentó con buen tiempo aunque muy fría, con ocho grados de temperatura ambiente y apenas 16 gados en la pista alemana.

Bottas, quien viene de ganar el Gran Premio de Rusia hace dos semanas, finalizó al frente con un mejor tiempo de 1m26s225 para ser 0s136 más veloz que Hamilton, su compañero de equipo en Mercedes, quien recién sobre el final de la práctica logró concretar una vuelta rápida limpia.

Ferrari sorprendió al colocar a Leclerc en el tercer puesto, 0s456 de Bottas, mientras que Sebastian Vettel, quien protagonizó un trompo en los primeros minutos, fue quinto, a 0s813 de la punta en una sesión que los autos rojos cerraron en buena forma.

Entre los dos pilotos de Maranello se ubicó Max Verstappen, quien lideró la primera mitad del entrenamiento antes de caer al cuarto lugar con un mejor tiempo de 1m26s896 en su Red Bull.

La sexta posición quedó en poder de Lando Norris para McLaren, por delante de "Checo" Pérez, quien debió cargar con todo el trabajo de Racing Point.

El piloto mexicano se colocó en el cuarto lugar en la primera parte de la práctica antes de caer al último puesto a medida que el resto de la parrilla fue mejorando sus tiempos antes de girar en 1m27s245 para terminar a 1s020 de lo hecho por Bottas.

Daniel Ricciardo fue el mejor representante de Renault en la octava posición, seguido de Alexander Albon y Pierre Gasly, mientras que Esteban Ocon fue 11°.

Daniil Kvyat llegó al segundo AlphaTauri hasta el 12° lugar, por delante de Carlos Sainz, Kimi Raikkonen y Romain Grosjean, quien terminó en el podio en la última visita de la F1 a Nurburgring.

Los últimos lugares quedaron en manos de Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi y Nicholas Latifi en una sesión donde los dos pilotos de Williams tuvieron despistes.

Resultados de la sesión:

