Fórmula 1 GP de México

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de México de F1 2026

La F1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana

Motorsport Staff

Publicado: 28 oct 2026, 18:43

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La Fórmula 1 continúa este fin de semana con el muy popular Gran Premio de México, que llega apenas siete días después de que Kimi Antonelli arrasara para ganar en Austin.

Fue la novena victoria de la temporada 2026 para el piloto de Mercedes, después de dominar desde la pole en una carrera definida en gran medida por la estrategia, con Antonelli ejecutando a la perfección una parada única.

Lo acompañaron en el podio el dúo que hizo dos paradas, Charles Leclerc y Max Verstappen, en la 18ª fecha de la temporada.

Tal como están las cosas, ahora quedan solo cinco, por lo que la temporada entra de lleno en su tramo decisivo, donde podrían definirse los dos títulos, de pilotos y constructores, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así que aquí van cinco puntos para tener en cuenta.

Antonelli, prácticamente campeón

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Probablemente haya más posibilidades de que Pastor Maldonado vuelva a la F1 que de que Antonelli no se consagre campeón mundial este fin de semana. La sensación de 20 años ha arrasado con la competencia y cuenta con una ventaja de 123 y 124 puntos, respectivamente, sobre los últimos aspirantes al título que quedan, George Russell y Lewis Hamilton.

Esto ocurre con 125 puntos aún disponibles en la campaña 2026 -siempre que se disputen las rondas de Medio Oriente-, por lo que todo lo que necesita hacer el piloto de Mercedes es terminar noveno o mejor para asegurar su primera corona. Francamente, hay muchas posibilidades de que consiga el título en México incluso terminando fuera de los puntos, porque eso requeriría que Russell o Hamilton ganaran la carrera, algo que, según la forma actual de ambos, parece bastante improbable.

Así que este debería ser el fin de semana en el que Antonelli disfrute de su coronación, y será un momento más que merecido. Desde la segunda fecha en China ha estado un escalón por encima, con nueve victorias, 15 podios y siete poles, sin cometer prácticamente errores en el W17 pese a las dificultades constantes del lado del garaje de Russell.

Antonelli se convertirá en el campeón mundial más joven de la F1 por tres años -quitándole el récord a Sebastian Vettel en 2010- y no hay duda de que llegarán más coronas.

- Ed Hardy

¿Y el título de constructores?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli está encaminado a darle a Mercedes su primer título de pilotos desde que Hamilton consiguió su séptima corona, igualando el récord, en la temporada 2020. La espera de las Flechas de Plata por un campeonato de constructores es algo más corta, sin embargo, ya que el último llegó en 2021, antes de cuatro años de dificultades en la era del efecto suelo.

Pero, como se esperaba, Mercedes dominó el cambio reglamentario de 2026 gracias en gran medida a su unidad de potencia altamente eficiente y arrancó con fuerza al ganar los seis primeros grandes premios desde la pole. Otros equipos -Ferrari, McLaren y Red Bull- redujeron luego la diferencia con mejoras y victorias propias, pero no lo suficiente como para desafiar realmente la superioridad constante de Mercedes sobre la competencia.

Así, rumbo a México, tiene una ventaja de 133 puntos sobre Ferrari, segundo, con 215 aún disponibles, una cifra que se reducirá a 172 después de este fin de semana. Eso hace posible que la marca alemana consiga en México su noveno título de constructores -dado que hay 43 puntos en juego-, pero es poco probable que ocurra.

Para lograrlo, debe superar a Ferrari por 39 puntos, lo que implica terminar primero y segundo o, en el peor de los casos, primero y tercero. Si Mercedes logra un 1-2, necesitará que la marca italiana no sume más de cuatro puntos, mientras que en el segundo escenario Ferrari no puede obtener más de dos para que el título se decida en la Ciudad de México.

Así que el escenario más probable es que Mercedes gane el campeonato el siguiente fin de semana en Interlagos.

- Ed Hardy

¿Persistirán los dos mayores problemas de Red Bull?

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

En los últimos días, Ronald Vording, de Motorsport.com, ha seguido de cerca el tema e informó sobre dos problemas que todavía afectan a Red Bull en medio de su resurgimiento de final de temporada: las malas largadas y los problemas técnicos en la radio.

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Comenzando por lo primero, es algo que le ha costado caro a Red Bull durante todo 2026 y que hasta ahora culminó con Isack Hadjar afirmando en Austin que el equipo necesita rediseñar su embrague. Llegó después de que tanto él como su compañero Max Verstappen perdieran, respectivamente, dos y una posición en la largada.

En cuanto a lo segundo, este problema apareció en Singapur con Verstappen, quien también se vio afectado en COTA, al igual que Hadjar por primera vez este año. Así que, tal como vienen las cosas, se esperan más preguntas a Red Bull sobre estos dos asuntos, especialmente porque el problema en las largadas es muy complejo y, según el jefe del equipo Laurent Mekies, probablemente continúe en 2027.

Porque, más allá de eso, el ambiente es mayormente positivo en la escudería austríaca, que ya superó a McLaren por el tercer lugar del campeonato, con Verstappen en una racha de seis grandes premios consecutivos en el podio, incluidas dos victorias.

La victoria no parecía probable en Austin dado el ritmo de Verstappen con los blandos frente a los pilotos con duros, pero el hecho de que aun así pudiera terminar en el podio en medio de los problemas muestra cuánto ha progresado el equipo desde el inicio de 2026, cuando era claramente el cuarto mejor.

- Ed Hardy

¿Terminará Ferrari el trabajo en México después de quedarse corta en Austin?

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ferrari terminó en el podio en tres grandes premios consecutivos y sumó más puntos que cualquier otro equipo en los dos últimos. ¿El lado negativo? Su racha sin victorias ya se extiende a nueve carreras. Parecía encaminada a cortar esa sequía en Austin, pero terminó quedándose corta.

La evaluación de Fred Vasseur el domingo en COTA fue que Ferrari había hecho todo bien excepto sus vueltas de Q3. Esas costosas carencias del sábado dejaron a Leclerc y Hamilton más atrás en la parrilla y los obligaron a atacar en carrera.

Leclerc igualmente se fue con el segundo lugar, y Ferrari dejó Austin con buenas sensaciones, con más pruebas de que la competitividad del SF-26 ya no depende de las características del circuito. Sin embargo, la historia de Ferrari exige más que podios.

¿Le dará México el escenario para su tercera victoria de 2026?

A más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez presenta un desafío muy particular. Pero Vasseur confía en que el paquete funciona, con la diferencia entre ganar y quedarse corto en cualquier fin de semana reducida a los márgenes finos de la ventana de funcionamiento de los neumáticos y la puesta a punto. Una victoria de Ferrari en México el domingo no está, desde luego, descartada.

- Federico Faturos

Las 300 carreras de Sergio Pérez y lo que realmente significan

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Superar el hito de las 300 carreras en la Fórmula 1 es un logro reservado para un grupo muy exclusivo, y este domingo Sergio Pérez se unirá a leyendas como Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Jenson Button y Michael Schumacher.

Sin embargo, esta cifra tiene un significado más profundo que quizá solo los mexicanos y los latinoamericanos comprenden por completo, pero que el mundo necesita conocer. Llegar a 300 Grandes Premios significa 300 ocasiones en las que 'Checo' rompió el estigma de "piloto de pago", ese mito que atribuía su llegada a la cúspide del automovilismo únicamente al respaldo de sus patrocinadores.

Trescientas carreras después, el nacido en Guadalajara cuenta con un subcampeonato mundial de pilotos, el récord como el piloto mexicano más exitoso en la historia de la F1 y un regreso con Cadillac que obligó a muchos de sus detractores a admitir su error tras su amarga salida de Red Bull al final de 2024.

El contexto para esta celebración no será ideal. Quedaron atrás los días en los que luchaba por podios en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En 2026, simplemente cruzar la meta con Cadillac representará en sí mismo la mayor victoria del fin de semana.

Aun así, cuando Pérez tome la salida en su carrera número 300, no dejará su huella solo a través de los números en la parrilla. Su verdadero legado está en haber sido la fuerza impulsora detrás del regreso de la Fórmula 1 a México y en abrir el camino para que nuevas generaciones persigan sus propios sueños, guiadas por el lema que 'Checo' lleva grabado en su casco: "Nunca te rindas".

- Luis Ramirez

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