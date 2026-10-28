Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Checo Pérez firma nuevo contrato con Cadillac para correr en la F1 hasta 2029

Sergio "Checo" Pérez continuará al menos tres años más en la Fórmula 1 tras firmar un nuevo acuerdo con el equipo Cadillac.

Luis Ramírez

Publicado: 28 oct 2026, 15:03

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Tal como lo dijo a Motorsport.com, Sergio Pérez estaba listo para correr otros 10 años, y si bien no será una década exacta sí competirá al menos hasta el 2029 luego de anunciar su extensión con el equipo Cadillac F1, con lo cual garantiza su permanencia en la Fórmula 1 para intentar llevar a la escudería americana a los éxitos tras unas primeras temporadas de desarrollo.

En el marco de la celebración de sus 300 Grandes Premios que tendrán lugar este fin de semana en México, se hizo oficial la extensión de contrato de Checo Pérez.

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La confirmación llega una hora antes del inicio de las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México y del show run programado sobre la Avenida Paseo de la Reforma. De acuerdo con el comunicado de la escudería, la renovación busca dar continuidad al proyecto a largo plazo y consolidar el desarrollo técnico en sus tres sedes operativas: Silverstone (Reino Unido), Indianápolis y Charlotte (Estados Unidos).

Durante el primer año de operaciones del equipo en la parrilla, la directiva destacó el aporte de Pérez en la evolución del chasis y la optimización de las operaciones en pista, aunque esto no se ha reflejado en los puntos.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Sobre su permanencia en el equipo norteamericano, Sergio Pérez declaró: “Unirme a Cadillac Formula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo. Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos haciendo juntos es increíblemente gratificante. Todavía hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años.”

“Quiero agradecer a Dan (Towriss), Mark (Reuss) y a todos en TWG Motorsports y General Motors por la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos comenzado juntos. A cada miembro de este equipo tan especial, en la pista, en EE. UU., en el Reino Unido, y a nuestros aficionados, gracias por su apoyo y confianza. No los decepcionaré. ¡Sigamos empujando!”

Por su parte, Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, enfatizó la importancia de asegurar la estabilidad del piloto de 36 años dentro de la estructura de la escudería: “En la víspera de un fin de semana especial en la Ciudad de México, estamos encantados de anunciar que Checo seguirá siendo una parte integral de Cadillac Formula 1 durante los próximos años. Construir un equipo competitivo en la F1 es un viaje a largo plazo, y asegurar el talento y el liderazgo de Checo nos da la continuidad y el compromiso que necesitamos para construir sobre la sólida base establecida en nuestro primer año. Juntos, estamos enfocados en la siguiente fase de nuestro viaje, impulsando al equipo hacia adelante y progresando en la parrilla.

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