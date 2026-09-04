Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Ferrari arrancó de la mejor manera el fin de semana del Gran Premio de Italia al liderar el clasificador de la mano de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El piloto monegasco marcó el tiempo más rápido de la sesión con una vuelta de 1m23s008, seguido por su compañero de equipo a 0s173.

George Russell fue tercero para Mercedes, a tres décimas, y Liam Lawson, aún en el Red Bull de Isack Hadjar, se ubicó cuarto, delante de Kimi Antonelli, con el otro Mercedes, y de Lando Norris, de McLaren.

Arvid Lindblad fue séptimo con su Racing Bulls, seguido de Gabriel Bortoleto, de Audi, mientras que Franco Colaponto y Paul Aron -en el coche de Pierre Gasly- completaron las diez primeras posiciones.

Sergio Pérez estuvo ausente en la FP1, ya que Colton Herta fue designado para conducir su coche. Sin embargo, una falla en el monoplaza lo dejó con apenas cinco vueltas en el clasificador al expiloto de la IndyCar.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de Italia:

La primera práctica libre del Gran Premio de Italia arrancó con 30 grados de temperatura ambiente, que sobre el asfalto ascendía hasta los 50 °C en medio de la ola de calor que azota la región.

George Russell se colocó al frente en los minutos iniciales con una vuelta de 1m25s259 con neumáticos medios —C4 de Pirelli—, seguido por Kimi Antonelli a casi cuatro décimas, mientras que Franco Colapinto se ponía en marcha con un registro de 1m26s628, también con la gama media montada en su Alpine.

Charles Leclerc colocó a Ferrari adelante con un registro de 1m24s482 pasados los primeros diez minutos, llevando neumáticos duros del compuesto C5, antes de ser superado por Liam Lawson, quien, al volante del Red Bull aún en reemplazo de Isack Hadjar, tomaba el primer lugar con 1m24s383, con neumáticos blandos, los C3.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Clive Mason / Getty Images

Colapinto mejoró su marca a 1m25s305 y luego a 1m24s714 durante su stint inicial para ubicarse octavo en un clasificador al que aún le faltaban varios protagonistas, en lo que era un comienzo tranquilo de la sesión.

Ferrari volvió al primer puesto, pero esta vez de la mano de Lewis Hamilton, tras un registro de 1m24s291 por parte del siete veces campeón con la goma dura. Sin embargo, el equipo local otra vez duró poco al frente, ya que Lando Norris mejoró ese tiempo con 1m24s194.

Norris llevó la referencia de la FP1 a 1m23s719, seguido por Russell y Hamilton a menos de dos décimas, mientras Colapinto se acomodaba quinto en el clasificador con 1m24s028, a solo tres décimas de la cima.

Colton Herta, en el monoplaza de Sergio Pérez para la primera práctica, marcó su primera vuelta —1m29s922— pasados los 15 minutos iniciales de la sesión, pero luego quedó detenido con lo que parecía ser un problema hidráulico y provocó una bandera roja. Fue la continuidad de un viernes difícil para el estadounidense, que más temprano había chocado durante los entrenamientos de la Fórmula 2.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Manuel Eletto

La bandera verde regresó siete minutos más tarde y los Mercedes salieron a la pista con neumáticos blandos: Antonelli giró en 1m23s644, pero Russell lo superó con 1m23s312. Sin embargo, Leclerc, con los medios en su SF-26, mejoró ese tiempo al girar en 1m23s008 para Ferrari.

Hamilton luego llevó su referencia personal a 1m23s181 para colocar a Ferrari en el 1-2 del clasificador, mientras que Lawson avanzó hasta el cuarto puesto con 1m23s433.

Los equipos y pilotos cambiaron luego el foco hacia el ritmo de carrera, por lo que la marca de Leclerc se mantuvo como la mejor de la sesión hasta la bandera a cuadros, seguido de Hamilton, Russell, Lawson, Antonelli y Norris en las seis primeras posiciones.

Arvid Lindblad fue séptimo para Racing Bulls, seguido de Gabriel Bortoleto, de Audi, y de Colapinto, quien terminó noveno en la sesión y fue uno de los cinco pilotos del top 10 que marcó su mejor vuelta con la goma media.