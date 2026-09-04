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Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Italia

Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Charles Leclerc lideró un 1-2 de Ferrari en la primera práctica del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto fue noveno para Alpine. Checo Pérez le cedió su Cadillac a Colton Herta, pero el estadounidense tuvo problemas con el coche.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
Frederic Vasseur, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Italia - Viernes
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Gran Premio de Italia - Viernes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Italia - Viernes
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Max Verstappen, Red Bull Racing

Gran Premio de Italia - Viernes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Gran Premio de Italia - Viernes
Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Italia - Viernes
Paul Aron, Alpine

Gran Premio de Italia - Viernes
Franco Colapinto, esquí alpino

Gran Premio de Italia - Viernes
Richard Wood, ingeniero de carrera de Red Bull Racing

Gran Premio de Italia - Viernes
Oscar Piastri, McLaren

Gran Premio de Italia - Viernes
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Liam Lawson, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Italia - Viernes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
George Russell, Mercedes

Gran Premio de Italia - Viernes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Gran Premio de Italia - Viernes
Colton Herta, Cadillac Racing

Gran Premio de Italia - Viernes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Liam Lawson, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gran Premio de Italia - Viernes
Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Italia - Viernes
Liam Lawson, Racing Bulls

Gran Premio de Italia - Viernes
Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Gran Premio de Italia - Viernes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Gran Premio de Italia - Viernes
Lewis Hamilton, Ferrari

Gran Premio de Italia - Viernes
Gabriel Bortoleto, equipo Audi de Fórmula 1

Gran Premio de Italia - Viernes
33

Ferrari arrancó de la mejor manera el fin de semana del Gran Premio de Italia al liderar el clasificador de la mano de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El piloto monegasco marcó el tiempo más rápido de la sesión con una vuelta de 1m23s008, seguido por su compañero de equipo a 0s173.

George Russell fue tercero para Mercedes, a tres décimas, y Liam Lawson, aún en el Red Bull de Isack Hadjar, se ubicó cuarto, delante de Kimi Antonelli, con el otro Mercedes, y de Lando Norris, de McLaren.

Arvid Lindblad fue séptimo con su Racing Bulls, seguido de Gabriel Bortoleto, de Audi, mientras que Franco Colaponto y Paul Aron -en el coche de Pierre Gasly- completaron las diez primeras posiciones.

Sergio Pérez estuvo ausente en la FP1, ya que Colton Herta fue designado para conducir su coche. Sin embargo, una falla en el monoplaza lo dejó con apenas cinco vueltas en el clasificador al expiloto de la IndyCar.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de Italia:

La primera práctica libre del Gran Premio de Italia arrancó con 30 grados de temperatura ambiente, que sobre el asfalto ascendía hasta los 50 °C en medio de la ola de calor que azota la región.

También lee:

George Russell se colocó al frente en los minutos iniciales con una vuelta de 1m25s259 con neumáticos medios —C4 de Pirelli—, seguido por Kimi Antonelli a casi cuatro décimas, mientras que Franco Colapinto se ponía en marcha con un registro de 1m26s628, también con la gama media montada en su Alpine.

Charles Leclerc colocó a Ferrari adelante con un registro de 1m24s482 pasados los primeros diez minutos, llevando neumáticos duros del compuesto C5, antes de ser superado por Liam Lawson, quien, al volante del Red Bull aún en reemplazo de Isack Hadjar, tomaba el primer lugar con 1m24s383, con neumáticos blandos, los C3.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Colapinto mejoró su marca a 1m25s305 y luego a 1m24s714 durante su stint inicial para ubicarse octavo en un clasificador al que aún le faltaban varios protagonistas, en lo que era un comienzo tranquilo de la sesión.

Ferrari volvió al primer puesto, pero esta vez de la mano de Lewis Hamilton, tras un registro de 1m24s291 por parte del siete veces campeón con la goma dura. Sin embargo, el equipo local otra vez duró poco al frente, ya que Lando Norris mejoró ese tiempo con 1m24s194.

Norris llevó la referencia de la FP1 a 1m23s719, seguido por Russell y Hamilton a menos de dos décimas, mientras Colapinto se acomodaba quinto en el clasificador con 1m24s028, a solo tres décimas de la cima.

Colton Herta, en el monoplaza de Sergio Pérez para la primera práctica, marcó su primera vuelta —1m29s922— pasados los 15 minutos iniciales de la sesión, pero luego quedó detenido con lo que parecía ser un problema hidráulico y provocó una bandera roja. Fue la continuidad de un viernes difícil para el estadounidense, que más temprano había chocado durante los entrenamientos de la Fórmula 2.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

La bandera verde regresó siete minutos más tarde y los Mercedes salieron a la pista con neumáticos blandos: Antonelli giró en 1m23s644, pero Russell lo superó con 1m23s312. Sin embargo, Leclerc, con los medios en su SF-26, mejoró ese tiempo al girar en 1m23s008 para Ferrari.

Hamilton luego llevó su referencia personal a 1m23s181 para colocar a Ferrari en el 1-2 del clasificador, mientras que Lawson avanzó hasta el cuarto puesto con 1m23s433.

Los equipos y pilotos cambiaron luego el foco hacia el ritmo de carrera, por lo que la marca de Leclerc se mantuvo como la mejor de la sesión hasta la bandera a cuadros, seguido de Hamilton, Russell, Lawson, Antonelli y Norris en las seis primeras posiciones.

Arvid Lindblad fue séptimo para Racing Bulls, seguido de Gabriel Bortoleto, de Audi, y de Colapinto, quien terminó noveno en la sesión y fue uno de los cinco pilotos del top 10 que marcó su mejor vuelta con la goma media.

Fórmula 1 - GP de Italia Italy - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'23.008

M 251.238
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.173

1'23.181

0.173 M 250.715
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.304

1'23.312

0.131 S 250.321
4 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 26

+0.425

1'23.433

0.121 S 249.958
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 27

+0.636

1'23.644

0.211 S 249.328
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+0.711

1'23.719

0.075 M 249.104
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.794

1'23.802

0.083 M 248.858
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+0.998

1'24.006

0.204 S 248.253
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.020

1'24.028

0.022 M 248.188
10 Estonia P. Aron Audi 61 Audi Audi 23

+1.169

1'24.177

0.149 S 247.749
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+1.176

1'24.184

0.007 S 247.728
12 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 27

+1.563

1'24.571

0.387 M 246.595
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.618

1'24.626

0.055 S 246.434
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.638

1'24.646

0.020 S 246.376
15 United Kingdom L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 25

+1.732

1'24.740

0.094 S 246.103
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+1.819

1'24.827

0.087 M 245.850
17 Japan A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 24

+1.865

1'24.873

0.046 S 245.717
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 26

+2.844

1'25.852

0.979 H 242.915
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 27

+2.976

1'25.984

0.132 M 242.542
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 23

+3.058

1'26.066

0.082 M 242.311
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.064

1'26.072

0.006 M 242.294
22 United States C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 5

+6.914

1'29.922

3.850 H 231.920
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