Russell lidera el viernes de la F1 en Italia, con Colapinto a las puertas del top 10 y Checo Pérez en 20°

Después del doblete de Ferrari en el primer entrenamiento, Mercedes respondió con George Russell para quedarse con el mejor tiempo del viernes en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

El piloto británico marcó una vuelta de 1m22s559 con neumáticos blandos para liderar la sesión, seguido por Charles Leclerc a 0s120 tras un tiempo de 1m22s679 por parte del hombre de Ferrari, quien había liderado la FP1.

Kimi Antonelli, el héroe local y líder del campeonato que deberá penalizar en la parrilla por cambio de motor, finalizó la jornada en el tercer lugar, a 0s141 de lo hecho por su compañero de equipo en Mercedes.

Lando Norris, ganador de los dos últimos grandes premios, fue cuarto para McLaren, a 0s384, seguido por Lewis Hamilton y Oscar Piastri, ambos a cuatro décimas de la cima.

Como sucedió en la primera práctica, Arvid Lindblad volvió a ser el mejor del resto con su Racing Bulls, seguido por Oliver Bearman, quien se mostró competitivo con el mejorado Haas.

Max Verstappen, tras ausentarse en la FP1 para dejarle su coche a Ayumu Iwasa, fue apenas noveno con 1m23s377, a ocho décimas de Russell, y Yuki Tsunoda completó el top 10 con el otro Racing Bulls.

Franco Colapinto, que había sido noveno en el primer ensayo, finalizó 11° el viernes con un mejor tiempo de 1m23s619, que lo dejó a 1s060. Pierre Gasly, con el otro Alpine, fue 14°, a una décima y media del argentino.

Checo Pérez, que solo disputó la FP2 tras cederle su coche a Colton Herta al inicio del día, fue 20° con un mejor tiempo de 1m25s082, que lo dejó delante de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac.

Así se desarrolló la FP2 del Gran Premio de Italia:

La segunda práctica del viernes arrancó con más calor que la primera: 33 grados de temperatura ambiente, que sobre la pista ascendían a los 56 grados.

Franco Colapinto marcó el primer tiempo de la sesión con 1m25s174 tras iniciar su actividad con neumáticos duros y luego mejoró a 1m24s852. Sin embargo, a los diez minutos la referencia ya era de 1m23s417, cortesía de Kimi Antonelli, también con los duros.

Colapinto cerró luego un tiempo de 1m24s248 que le permitió avanzar a la novena posición, a ocho décimas de la cima, manteniéndose en el top 10 para continuar lo iniciado en el entrenamiento inicial de la jornada.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

A los 15 minutos, Checo Pérez registró su primer tiempo con 1m27s436, en lo que era un comienzo cauto del mexicano tras los problemas que afectaron a su monoplaza, conducido por Colton Herta, en la FP1.

Antonelli fue el primero de los pilotos de punta en montar los neumáticos blandos, pero tuvo que abortar su primer intento por el tráfico. Luego de un paso por los pits, el italiano tuvo revancha y logró una vuelta de 1m22s700, pero Russell pronto lo relegó por apenas 14 milésimas con 1m22s686.

Checo Pérez, en tanto, llevaba su referencia personal a 1m25s483 y era 18° en el clasificador, todavía con la goma media, colocando su Cadillac delante del Haas de Esteban Ocon, de los dos Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, y de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Colapinto avanzó de 11° a quinto en el clasificador en su primer intento con los neumáticos blandos al conseguir un tiempo de 1m23s619, antes de caer a noveno. Gasly, en tanto, giraba en 1m23s803 y era 14°, pero luego perdió su vuelta por exceder los límites de la pista en la curva 6.

Russell mejoró su marca hasta 1m22s559 a 25 minutos del final de la sesión, momento en que era escoltado por Leclerc, a 0s120, seguido de Antonelli, Norris, Hamilton y Piastri.

Checo Pérez logró un tiempo de 1m25s198 en su salida con la goma blanda, lo cual lo acomodaba 20°, justo detrás de Bottas y delante de los Aston Martin. El mexicano luego mejoró a 1m25s082 para quedar delante del finlandés, aunque Fernando Alonso lo superaría.

Bearman se metió entre los diez primeros al entrar en los 20 minutos finales de la sesión y desplazó a Colapinto al 11° lugar.

La parte final de la sesión tuvo a pilotos y equipos enfocados en el ritmo de carrera de cara al domingo, trabajando con los tres compuestos de neumáticos en pista. Durante este período, Leclerc tuvo un trompo en la Variante della Roggia y Colapinto se fue ligeramente a la grava en la salida de la Variante Ascari, pero sin consecuencias para ninguno de los dos.