El jefe de Aston Martin apoya el reclamo de los fans de Spa

La carrera se detuvo después de que los monoplazas completaran dos breves salidas a la pista -dos vueltas de formación y luego las tres vueltas detrás del coche de seguridad que generaron la clasificación oficial de la carrera- para frustración de los espectadores que habían pagado cientos de euros por las entradas.

El campeón del mundo reinante, Lewis Hamilton, sugirió poco después de la carrera que los aficionados deberían recuperar su dinero.

La F1 indicó este miércoles que está "estudiando varias opciones" junto con el promotor de la carrera de Spa para los poseedores de entradas del Gran Premio de Bélgica, tras el fracaso del domingo.

"Yo sería comprensivo", dijo Szafnauer cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre la petición de devoluciones. "No me corresponde a mí decirlo, pero han venido a ver una carrera y no la hemos producido. Pero no es culpa nuestra, no podemos controlar el tiempo".

"Intentaron hacer la carrera, y no creo que se pudiera correr. Simplemente la visibilidad no era lo suficientemente buena en la parte trasera".

"Y vimos unas condiciones similares en el '98. Hubo un gran accidente entre Michael Schumacher y David Coulthard. Esa carrera siguió adelante, pero la visibilidad era tan mala que se chocaron a gran velocidad. Así que fue la decisión correcta".

Szafnauer también apoyó las peticiones para que la FIA tenga más margen de maniobra con los horarios de salida de las carreras cuando haya una amenaza evidente de lluvia.

"Creo que deberíamos tener cierta libertad de acción", dijo. "Porque estamos aquí por los aficionados. Si estamos esperando para tratar de hacer la carrera para los aficionados, entonces no deberíamos estar esposados o limitados por ese tipo de reglas. Deberíamos hacer lo que es correcto para la gente que paga el dinero".

"Pero ya sabes, así son las carreras. Es parte de esto, especialmente aquí, y no es la primera vez. Quiero decir, la primera vez que tal vez ha sucedido, pero no es la primera vez que tienes este tipo de condiciones climáticas aquí en Spa".

"Como he dicho, en el '98 se dieron unas condiciones similares aquí, hubo un accidente importante, ambos tuvieron suerte de salir adelante. Lo que no quieres es seguir adelante con la carrera y mirar hacia atrás y decir que nunca deberíamos haber hecho eso porque pasó algo".

Si bien Sebastian Vettel ganó puntos útiles para Aston Martin por su quinto puesto en la clasificación, Szafnauer admitió cierta frustración por no haber podido disputar la carrera, sugiriendo que Vettel podría haber subido a la tercera posición y que Lance Stoll podría haber hecho un buen progreso desde su 19° posición en la parrilla.

"Teníamos un coche realmente bueno aquí y, por desgracia, no tuvimos la oportunidad de demostrarlo", dijo. "Creo que incluso Lance saliendo desde donde salió habría sumado puntos y Seb habría tenido una buena oportunidad de subir al podio".

"Es difícil de predecir, pero creo que podríamos haber estado con un par de coches que estaban por delante de nosotros. Y probablemente haber aguantado a los que estaban detrás de nosotros".

"Probablemente Seb debería haber salido tercero, pero cometió un error en la clasificación, pero es lo que hay. Probablemente Lando (Norris) nos habría superado, pero no lo hizo. Así que habríamos estado ahí arriba".