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Resultados
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Los resultados del GP de Barcelona de F1 2026: Hamilton hace historia y Colapinto vuelve al top 10

Descubre los resultados completos del Gran Premio de Barcelona, séptima prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Resultados de la carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 66

-

3 Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 66

+19.561

19.561

19.561 2 Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 66

+23.719

23.719

4.158 2 McLaren Mercedes
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 66

+40.497

40.497

16.778 3 Red Bull Red Bull
5 Australia O. Piastri McLaren 81 66

+58.661

58.661

18.164 2 McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull 6 65

1 lap

3 Red Bull Red Bull
7 France P. Gasly Alpine 10 65

1 lap

2 Alpine Mercedes
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 65

1 lap

2 Alpine Mercedes
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 65

1 lap

2 RB Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 65

1 lap

2 RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 64

2 laps

3 Audi Audi
12 Spain C. Sainz Williams 55 64

2 laps

3 Williams Mercedes
13 France E. Ocon Haas F1 31 64

2 laps

3 Haas Ferrari
14 Mexico S. Pérez Cadillac 11 63

3 laps

3 Cadillac Ferrari
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

4 laps

3 Retirada Ferrari Ferrari
dnf Italy A. Antonelli Mercedes 12 61

5 laps

2 Retirada Mercedes Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 60

6 laps

3 Retirada Haas Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 55

11 laps

4 Retirada Williams Mercedes
dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 37

29 laps

1 Retirada Aston Martin Honda
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 29

37 laps

2 Retirada Audi Audi
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 15

51 laps

2 Retirada Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 5

61 laps

1 Retirada Aston Martin Honda
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Fórmula 1 - GP de Barcelona - Mejores vueltas en carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 44

1'20.122

H 209.245
2 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 60

+0.028

1'20.150

0.028 S 209.172
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 42

+0.108

1'20.230

0.080 M 208.964
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 37

+0.110

1'20.232

0.002 H 208.959
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 47

+0.257

1'20.379

0.147 H 208.576
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 43

+0.518

1'20.640

0.261 H 207.901
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 46

+0.582

1'20.704

0.064 H 207.736
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 46

+0.713

1'20.835

0.131 H 207.400
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 55

+1.324

1'21.446

0.611 S 205.844
10 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 63

+1.521

1'21.643

0.197 S 205.347
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 54

+1.622

1'21.744

0.101 S 205.093
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 45

+1.792

1'21.914

0.170 H 204.668
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 42

+1.838

1'21.960

0.046 H 204.553
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 58

+1.939

1'22.061

0.101 M 204.301
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 43

+2.297

1'22.419

0.358 S 203.414
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 43

+2.327

1'22.449

0.030 H 203.340
17 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 45

+2.569

1'22.691

0.242 H 202.745
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 43

+2.698

1'22.820

0.129 M 202.429
19 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 2

+3.325

1'23.447

0.627 S 200.908
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 27

+5.244

1'25.366

1.919 H 196.392
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 3

+5.623

1'25.745

0.379 M 195.523
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 3

+5.782

1'25.904

0.159 H 195.162
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Así se desarrolló el GP de Barcelona:

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Parrilla de salida

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'14.679

224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.064

1'14.743

224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.319

1'14.998

223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.322

1'15.001

223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.342

1'15.021

223.473
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.398

1'15.077

223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.411

1'15.090

223.268
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.863

1'16.542

219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.978

1'16.657

218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.602

1'15.281

222.701
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.161

1'15.840

221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.322

1'16.001

220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.512

1'16.191

220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.582

1'16.261

219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.710

1'16.389

219.471
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.148

1'17.827

215.416
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.394

1'17.073

217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.745

1'17.424

216.537
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+2.866

1'17.545

216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.078

1'17.757

215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.079

1'18.758

212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+4.136

1'18.815

212.715
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