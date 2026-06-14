Hamilton gana por primera vez con Ferrari, Antonelli abandona y Colapinto suma puntos en Barcelona

Lewis Hamilton se convirtió en ganador con Ferrari en la Fórmula 1 y sumó su 106° victoria en la máxima categoría, la primera desde julio de 2024 en Spa-Francorchamps.

El siete veces campeón del mundo arrancó segundo el domingo en Barcelona y se mantuvo como contendiente al triunfo junto a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli.

Con una estrategia de tres paradas, a diferencia de las dos previstas por sus rivales, un oportuno Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso llegó en el momento justo para que cumpliera su última detención y regresara a la pista en la primera posición.

Antonelli abandonó la carrera en las vueltas finales por un problema en la unidad de potencia justo después de superar a Russell por el segundo lugar, lo que dejó al italiano sin puntos el domingo y permitió que Hamilton y su compañero se acercaran en la pelea por el campeonato.

Lando Norris heredó el último escalón del podio tras el retiro de Antonelli en una carrera en la que Max Verstappen, Oscar Piastri e Isack Hadjar completaron las seis primeras posiciones.

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Charles Leclerc abandonó por una falla en la dirección asistida de su Ferrari cuando marchaba sexto, lo que permitió a Pierre Gasly terminar séptimo, seguido de Franco Colapinto, que fue octavo. Previamente, el equipo había pedido a sus dos pilotos intercambiar posiciones cuando el argentino se encontraba por delante del francés.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Sergio Pérez finalizó en la 14° posición, último entre los pilotos que completaron la carrera.

Así se desarrolló el Gran Premio de Barcelona:

En una jornada calurosa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Russell mantuvo el liderato en la salida sobre Hamilton, pese a que el piloto de Ferrari arrancó con neumáticos blandos frente a los medios del piloto de Mercedes.

Antonelli se mantuvo tercero, seguido por Norris y Verstappen en un top 5 que se presentó sin cambios. Quien perdió terreno fue Hadjar, que pasó de sexto a 14° en el arranque de la carrera.

Franco Colapinto, quien eligió los neumáticos blandos, logró avanzar hasta el 11° puesto, seguido por Gasly, que comenzó con los medios en una estrategia dividida de Alpine.

Por su parte, Checo Pérez se mantuvo 19° en el comienzo tras haber optado por los blandos en su Cadillac.

El comienzo de la carrera en el GP de Barcelona. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Con cinco vueltas cumplidas de las 66 previstas, Russell lideraba con casi tres segundos de ventaja sobre Hamilton, quien a su vez era seguido por Antonelli a menos de un segundo. Norris, en tanto, no lograba seguir el ritmo y caía a dos segundos.

Después de su mala salida, Hadjar era 11° en la vuelta 7 tras adelantar a los dos Alpine e iba en busca de Lindblad para meterse en la zona de puntos con el Red Bull.

Leclerc, desde el décimo lugar de la parrilla tras su accidente del sábado, era sexto luego de superar por fuera a Piastri en la curva 3.

Hamilton fue a los pits en la vuelta 11 para dejar los blandos y montar neumáticos duros, regresando a la pista en la séptima posición. Mercedes respondió llamando a Russell en la vuelta siguiente para cambiar de medios a duros, saliendo un par de segundos por delante del piloto de Ferrari.

Colapinto, quien se encontraba bajo presión de Gasly, con el francés quejándose por radio de que estaba perdiendo tiempo, también se detuvo en ese momento para colocar neumáticos duros. Regresó a la pista en el 19° puesto.

Norris también fue a los boxes, lo que obligó a Mercedes a llamar a Antonelli, con el italiano reincorporándose justo por delante del británico.

Esto dejó a Leclerc al frente de la carrera, pero con un ritmo dos segundos más lento que el de los líderes, finalmente se detuvo en la vuelta 16, lo que devolvió a Russell al liderato, con Hamilton a menos de dos segundos.

En la vuelta 20, Colapinto recibió la orden de Alpine de dejar pasar a Gasly. El argentino se mostró en desacuerdo, pero aceptó el pedido y cedió al francés la 12° posición.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hamilton cumplió su segunda parada en la vuelta 28 para cambiar a neumáticos medios después de comenzar a perder ritmo frente a Russell. Regresó a la carrera séptimo, pero pronto logró adelantar a Piastri por fuera en la curva 3.

Antonelli comenzó a presionar y se acercó a menos de un segundo de Russell, aprovechando que sus neumáticos tenían dos vueltas menos de uso que los de su compañero.

En la vuelta 33, el italiano, que ya tenía una advertencia de los comisarios por exceder los límites de pista, atacó al británico, quien tuvo que defenderse con firmeza. Esto permitió que sus rivales se acercaran, en particular Hamilton, que ya era cuarto, aunque con una estrategia a tres paradas.

Dos giros más tarde, cuando estaba a un segundo de Gasly, Colapinto fue llamado a los pits para cumplir su segunda detención y cambiar neumáticos duros por otro juego de duros, regresando a la pista en el 12° puesto. Checo Pérez hizo lo propio y volvió en la 18° y última posición.

Russell se detuvo en la vuelta siguiente y Antonelli en el giro 37, lo que dejó a Hamilton al frente de la carrera, con Leclerc segundo a 13 segundos, mientras que Russell estaba a 17 segundos del siete veces campeón del mundo.

Antonelli volvió a la pista a dos segundos de Russell, pero con Norris presionándolo después de que el piloto de McLaren hubiera pasado por boxes un par de vueltas antes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alonso sufrió problemas en la batería y se detuvo en la vuelta 41, por lo que Dirección de Carrera desplegó el Virtual Safety Car, lo que dejó a Hamilton con el escenario perfecto para realizar su última parada.

Hamilton regresó a la pista con neumáticos duros nuevos justo por delante de Russell, con 24 vueltas por delante cuando regresó la bandera verde. Verstappen, Leclerc y Gasly también aprovecharon la neutralización para pasar por boxes.

Hamilton marcó el récord de vuelta con 1m20s122 para alejarse cuatro segundos de Russell, quien a su vez tenía a Antonelli a un segundo y medio, la misma diferencia que el italiano mantenía sobre Norris.

Más atrás, Colapinto ocupaba la décima posición a tres segundos y medio de Gasly y con cuatro segundos de ventaja sobre Lawson.

A 15 vueltas del final, Hamilton lideraba con ocho segundos sobre Russell, quien aún no podía relajarse respecto de Antonelli. El italiano se mantenía a un segundo y medio, con Norris a una diferencia similar en la lucha por el podio.

Antonelli se acercó a medio segundo de Russell poco después, indicando por radio que tenía más ritmo para atacar a su compañero, quien a su vez recibía el pedido de aumentar el ritmo.

Al final de la vuelta 60, Antonelli se colocó más cerca que nunca de Russell, lo que permitió al líder del campeonato lanzarse por el interior en la curva 1 para arrebatarle la segunda posición al británico.

Sin embargo, una vuelta más tarde el Mercedes de Antonelli se detuvo sin previo aviso por un problema en la unidad de potencia, dejando al italiano con las manos vacías.

Casi al mismo tiempo, Leclerc sufrió una salida de pista por la rotura de la dirección asistida. Regresó al circuito, solo para abandonar posteriormente en el garaje de Ferrari.

Nada de esto le importó a Hamilton, quien se encaminó hacia la victoria para ganar por primera vez como piloto de Ferrari en la Fórmula 1, seguido por Russell y Norris.

Verstappen finalizó cuarto, seguido por Piastri y Hadjar, quien se recuperó hasta su posición de salida tras perder terreno en el arranque.

Los Alpine de Gasly y Colapinto terminaron séptimo y octavo, respectivamente, mientras que los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron el top 10.

Checo Pérez finalizó la carrera en la 14° posición, última entre los pilotos clasificados.