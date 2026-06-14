Franco Colapinto está bajo investigación tras el GP de Barcelona

De acuerdo con un documento emitido por la FIA este domingo, Franco Colapinto y un representante del equipo Alpine fueron convocados a comparecer ante los comisarios a las 17:20, hora local, por una presunta infracción durante la carrera.

La investigación está relacionada con una supuesta violación del artículo B1.8.4 a. del reglamento de Fórmula 1, correspondiente a no haber reducido la velocidad ante una bandera amarilla. Según el documento, el incidente habría ocurrido a las 15:38 durante la competencia.

Por el momento, los comisarios no han emitido una decisión sobre el caso y la convocatoria no implica automáticamente una sanción para el piloto argentino.

La situación se produce después de una carrera positiva para Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Pierre Gasly finalizó séptimo y Colapinto octavo, permitiendo a la escudería sumar puntos con ambos monoplazas.

Ahora habrá que esperar la resolución de los comisarios para conocer si Colapinto mantiene su resultado o si recibe alguna penalización derivada de la investigación. El argentino finalizó la carrera con 2s357 sobre Liam Lawson, noveno, y 8s207 sobre Arvid Lindblad, décimo.