Sancionan a Colapinto y pierde su octavo puesto en Barcelona posterior a la carrera

El balance final para el equipo Alpine y el piloto argentino Franco Colapinto sufrió una modificación reglamentaria tras la bandera a cuadros. Los comisarios determinaron imponer una penalización de tiempo al piloto derivado de una investigación por no haber disminuido la velocidad de manera adecuada durante un periodo de bandera amarilla en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Colapinto cruzó la meta en la octava posición, pero debido a una sanción de 10 segundos ha caído a la décima posición al tener que ceder lugares ante Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes ahora son octavo y noveno. El argentino finalizó por encima de Gabriel Bortoleto.

La Decisión de los Comisarios de la FIA

El comunicado de la FIA señaló que la infracción es un incumplimiento del Artículo B1.8.4 a. del Reglamento de la F1 de la FIA.

Ante esta situación “se impone una penalización de tiempo de 10 segundos después de la carrera. 1 punto de penalización (un total de 2 para el periodo de 12 meses)”.

“Los Comisarios escucharon al piloto del Auto 43 (Franco Colapinto), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/señalización, video, cronometraje, telemetría, radio del equipo y evidencia de video a bordo.

“Los Comisarios determinan que, aunque el piloto del Auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de una sola bandera amarilla, no disminuyó la velocidad de manera perceptible en el sector de bandera amarilla correspondiente. Los Comisarios reconocen que el piloto reaccionó a la bandera amarilla, pero no consideran que la reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento. Por lo tanto, se impone una penalización en el extremo inferior de la escala de penalizaciones aplicable”, finalizó el documento.