La curva 6 tendrá la grava más cerca de la pista en el Red Bull Ring

El cambio responde a una petición común de los pilotos y otros de utilizar la grava más a menudo como forma tratar los límites de pista.

Aunque la curva 6 no figura en el seguimiento de los límites de pista en las notas del director de carrera, Michael Masi, enviadas a los equipos, el australiano cree que los cambios garantizarán que no sea un problema este fin de semana.

"En la curva 6, en la salida, hemos estrechado el bordillo justo ahí y hemos acercado la trampa de grava al borde del circuito", dijo Masi a Motorsport.com.

"Había un bordillo doble. Así que el rojo y el blanco, el verde y el blanco, y luego las salchichas amarillas (en la foto de arriba, a la izquierda). Y se han eliminado".

"Efectivamente, lo que hemos pretendido es que haya dos metros desde el borde de la pista, que es generalmente el ancho del coche, y luego tienes grava. Ese fue uno de los cambios que hemos implementado aquí este año respecto del año pasado".

"Ahora no hay ningún problema en la curva 6 en absoluto, según la forma en que se ha modificado el diseño de la pista para 2021".

Masi no espera que los límites de pista se conviertan en un gran problema este fin de semana, ya que cree que los pilotos aprendieron la lección el año pasado.

También citó el GP de Francia del pasado fin de semana, cuando después de un gran alboroto el viernes por los daños causados por los bordillos salchicha en varios alerones y tres tiempos eliminados en la clasificación, la carrera en sí pasó casi sin incidentes en cuanto a los límites de pista.

Al igual que el año pasado, los únicos problemas relacionados con los límites de pista que se abordan en sus notas de Austria se refieren a las curvas 9 y 10, las últimas antes de la recta de boxes.

"Lo que tenemos aquí en las curvas 9 y 10 es consistente tanto con 2019 como con 2020", explicó. "Obviamente, en 2019, teníamos los topes amarillos allí, que eliminamos para 2020".

"Los topes amarillos que estaban detrás de esos bordillos, sobre todo por la velocidad de esa zona, no me pareció apropiado tenerlos allí".

Drivers will lose their lap time for going over the red and white kerbs at Turn 9 and Turn 10.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images