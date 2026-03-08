La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1
Franco Colapinto fue castigado por los comisarios deportivos por un incidente ocurrido segundos antes del inicio de la carrera en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La jornada de carrera de Franco Colapinto se puso cuesta arriba al recibir una sanción de stop & go en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
El piloto argentino se encontraba rodando en la 15° posición cuando cumplió con la sanción en la primera parte de la carrera, y regresó en el 20° y último lugar, habiendo perdido una gran cantidad de tiempo.
Los comisarios deportivos de la FIA explicaron que la razón de la sanción fue que un mecánico del equipo Alpine tocó el monoplaza de Colapinto cuando ya estaba prohibido hacerlo antes de la vuelta de formación.
“Los comisarios revisaron las pruebas de video, los datos de cronometraje y las imágenes onboard, y determinaron que personal del equipo estaba tocando el Coche 43 en la grilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y que el auto no inició la carrera desde el pit lane, en infracción del Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA. Para una infracción de este tipo se prescribe una penalización obligatoria de Stop-and-Go”, informaron los comisarios en su comunicado oficial.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images
En efecto, el Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA indica lo siguiente: "Si algún miembro del personal del equipo está tocando un auto de F1 o si el equipamiento del equipo está conectado a un auto de F1 en la grilla después de que se haya mostrado la señal de quince (15) segundos, el piloto del auto de F1 en cuestión debe iniciar el TTCS desde el pit lane. Se impondrá una penalización de Stop-and-Go a cualquier piloto que no inicie el TTCS desde el pit lane".
Colapinto, que finalizó la carrera en la 14° posición, a dos vueltas de los ganadores, dijo desconocer el detalle de lo sucedido en su encuentro con los medios en Australia.
“Por lo que entiendo, tocamos el auto después de la marca de los 30 segundos. Todavía no hablé con él. Solo necesito entenderlo y hablar con él más tarde”.
Share Or Save This Story
Albon "sorprendido" de superar a Colapinto en la clasificación de Australia
Alpine reconoce que "claramente" no es el inicio que esperaba para la F1 2026
Franco Colapinto: "Esperábamos luchar por la Q3 en Australia"
Gasly explica el "decepcionante" inicio de Alpine F1 en Australia y qué hay que hacer
Pierre Gasly nombrado embajador global de Givenchy Gentleman en el inicio de la F1 2026
Lo mejor que pueden rescatar Colapinto y Alpine tras un viernes difícil en Australia
Últimas noticias
Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026
FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia
Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada
La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments