Gasly ya se exaspera por la lentitud de Alpine: "Empieza a ser un poco aburrido"

Aunque, hasta el Gran Premio de España, era uno de los dos únicos pilotos de la temporada 2026 que había sumado puntos en cada carrera, Pierre Gasly solo ha sumado uno en las tres últimas pruebas disputadas.

En Bélgica, el piloto de Alpine tuvo que conformarse con la 11ª posición, superado por menos de un segundo por su compañero Franco Colapinto en la línea de meta, llevándose así el argentino el último punto en juego.

Aunque la estadística sea sobre todo simbólica, refleja aun así una tendencia clara que ve a Alpine verse superado en la jerarquía desde hace varias carreras. El último domingo, en Spa, un Audi y un Racing Bulls volvieron a preceder a los A526, en una zona media de la parrilla que se les escapa cada vez más a las tropas de Enstone, que sin embargo la dominaban hace algunos Grandes Premios.

Ante esta situación, Gasly hacía un balance sencillo ante el micrófono de Canal+: "Somos simplemente demasiado lentos. Por desgracia, no hay mucho que hacer. Hay pequeñas cosas que mejorar: en la salida no tenía potencia, tuve problemas con el turbo, así que debí de perder algunas posiciones, [...] las paradas en boxes, etc. Son pequeños detalles. Creo que, en conjunto, somos simplemente demasiado lentos. Habrá que trabajar."

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si los problemas de potencia en la salida pueden explicarse por el hecho de que todos los coches equipados con motores Mercedes sufrieron un problema similar, la cuestión del ritmo está intrínsecamente ligada a la de las evoluciones aportadas a los monoplazas de la estructura franco-inglesa, limitadas en comparación con Racing Bulls y Audi, sus principales competidores.

Preguntado por la fase de carrera en la que, en la lucha por la décima plaza, se encontró a tres en paralelo en la frenada de Les Combes con Colapinto y Liam Lawson, Gasly explicó: "Sí, me pasé toda la carrera detrás del Audi [de Gabriel Bortoleto], detrás de Lawson, así que fue un poco frustrante."

"[No había] mucho que hacer con la energía, lo intentamos prácticamente todo, así que en esa situación creo que tengo el rebufo detrás de Lawson y también está Franco detrás, con mi rebufo. Llegamos tres en paralelo, por desgracia no fui yo quien salió vencedor de esa pelea."

Sobre todo, el ganador del GP de Italia 2020 no ocultó que empezaba a asomar cierta irritación: "Después, eso me costó un poco de tiempo pero, en conjunto, no vamos a extendernos sobre todas las situaciones que podrían haber salido mejor. Somos simplemente demasiado lentos, y empieza a ser un poco aburrido."

En el campeonato de constructores, Racing Bulls ha igualado a puntos con Alpine al sumar un punto más en la carrera de Bélgica, gracias a la novena posición de Arvid Lindblad.